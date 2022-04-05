«Брага» — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Европы (07.04.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры не видят фаворита в этой игре. Поставить на победу «Браги» компания Фонбет предлагает по коэффициенту 2.41. В это же время шансы «Рейнджерса» одержать викторию оцениваются в 3.10, а за ничью предложена цена 3.40.
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завтра, 22:00
Анализ линии, которая выставлена на голы, дает понять, что аналитики не ждут от этой встречи результативного футбола. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 2.04.
Форма команд
«Брага» находится на четвертое месте чемпионата Португалии. В национальном первенстве у команды 15 побед, семь ничейных поединков и шесть поражений. Выделим, что «оружейники» максимально успешно провели два прошлых матча в лиге, обыграв «Портимоненси» (2:1) и «Бенфику» (3:2).
Также стоит выделить, что на предыдущей стадии Лиги Европы «Брага» прошла серьезного оппонента в лице «Монако» за счет домашней победы (2:0), а ответная игра на поле соперника завершилась вничью с обменом голами (1:1).
«Рейнджерс» на данный момент идет вторым в премьер-лиге Шотландии. В активе клуба из Глазго 22 победы, семь мировых матчей и три проигрыша. Отметим, что в последней игре национального первенства действующий чемпион страны проиграл текущему лидеру «Селтику» (1:2) на своем поле.
Если вспомнить предыдущие результаты «Рейнджерс» в Лиге Европы, то в нем команда прошла «Црвену Звезду» — после домашней победы (3:0) шотландский клуб уступил оппоненту в Белграде (1:2).
Информация для ставок
- В 2020 году «Рейнджерс» дважды обыграл «Брагу» в Лиге Европы – 3:2 и 1:0
- «Брага» забивала и пропускала голы в 3 последних матчах
- «Рейнджерс» забивал и пропускал голы в 5 из предыдущих 6 гостевых матчей
Прогноз
Учитывая атакующий потенциал «Браги» и «Рейнджерса», в этом матче советуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.