«Брага» — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Европы (07.04.2022)

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вчера, 14:37

Ставки букмекеров

Букмекеры не видят фаворита в этой игре. Поставить на победу «Браги» компания Фонбет предлагает по коэффициенту 2.41. В это же время шансы «Рейнджерса» одержать викторию оцениваются в 3.10, а за ничью предложена цена 3.40.

Анализ линии, которая выставлена на голы, дает понять, что аналитики не ждут от этой встречи результативного футбола. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.04.

Форма команд

«Брага» находится на четвертое месте чемпионата Португалии. В национальном первенстве у команды 15 побед, семь ничейных поединков и шесть поражений. Выделим, что «оружейники» максимально успешно провели два прошлых матча в лиге, обыграв «Портимоненси» (2:1) и «Бенфику» (3:2).

Также стоит выделить, что на предыдущей стадии Лиги Европы «Брага» прошла серьезного оппонента в лице «Монако» за счет домашней победы (2:0), а ответная игра на поле соперника завершилась вничью с обменом голами (1:1).

«Рейнджерс» на данный момент идет вторым в премьер-лиге Шотландии. В активе клуба из Глазго 22 победы, семь мировых матчей и три проигрыша. Отметим, что в последней игре национального первенства действующий чемпион страны проиграл текущему лидеру «Селтику» (1:2) на своем поле.

Если вспомнить предыдущие результаты «Рейнджерс» в Лиге Европы, то в нем команда прошла «Црвену Звезду» — после домашней победы (3:0) шотландский клуб уступил оппоненту в Белграде (1:2).

Информация для ставок

В 2020 году «Рейнджерс» дважды обыграл «Брагу» в Лиге Европы – 3:2 и 1:0

«Брага» забивала и пропускала голы в 3 последних матчах

«Рейнджерс» забивал и пропускал голы в 5 из предыдущих 6 гостевых матчей

Прогноз

Учитывая атакующий потенциал «Браги» и «Рейнджерса», в этом матче советуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.