«Фенербахче» — «Аустрия». Прогноз на матч Лиги Европы (25.08.2022)

1661167960

сегодня, 14:32

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев с форой (-1) можно выбрать в БК Лига Ставок по коэффициенту 1.6, а в случае победы гостей залетит приятный коэффициент 7.7. На ничейный результат дается коэффициент 4.8.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают интересный коэффициент 1.7. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.17. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Фенербахче» набрал неплохой ход на старте сезоне, о чем свидетельствуют результаты в чемпионате Турции и квалификации ЛЕ . Несколько дней назад команда побывала в Австрии, где сохранив ворота в неприкосновенности, увезла домой комфортную победу (2:0), а в национальном турнире разгромила (6:0) «Касымпашу» и расписала невероятную ничью (3:3) с «Умраниеспором».

«Аустрия» после поражения в домашнем матче отправилась в гости к «Вольфсбургеру» в рамках пятого тура австрийской Бундеслиги. Соперник навязал серьезную борьбу и даже забил первым, но «фиалки» проявили характер и в итоге добыли волевую победу со счетом (2:1).

Информация для ставок

«Фенербахче» оформил четыре ничьих в семи последних поединках

У «Аустрии» лишь две победы в последних шести матчах

Четыре из шести последних встреч «Фенербахче» завершились пробитием ТБ 2.5 (с учетом дополнительного времени)

2.5 (с учетом дополнительного времени) В 18 последних играх с участием «Аустрии» было забито минимум по два гола

Прогноз

«Фенербахче» с первых будет контролировать мяч и ход поединка. Имея комфортный задел в первой игре, команда доведет дело до логического конца – выхода в групповой этап. Предлагаем сделать ставку на победу «Фенербахче» с форой (-1) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.