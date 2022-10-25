ПСВ – «Арсенал». Прогноз на матч Лиги конференций (27.10.2022)

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вчера, 12:27

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры не смогли отдать преимущество одной из команд. Поставить на победу «Арсенала» можно по коэффициенту 2.34 в БК Лига Ставок. Загрузить на победу хозяев предлагают по коэффициенту 2.8. В случае захода ничьей порадует коэффициент 3.75.

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.6, а поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.22, исход «обе забьют» оценивается коэффициентом 1.55.

Форма команд

ПСВ пять дней назад провел первую встречу с лондонским клубом, так как она была перенесена и в итоге не смог зацепиться за очки, проиграв минимально (0:1). После этого команда отправилась в гости к «Гронингену» и была неожиданно бита (2:4). Теперь футболисты полностью сосредоточены на задаче выхода в плей-офф и приложат максимум усилий для достижения цели.

«Арсенал» продолжает радовать поклонников победами и лидирует не только в текущей группе ЛЕ , но и в национальном чемпионате. Коллектив в минувших турах набрал четыре балла обыграв (1:0) «Лидс», а также расписав ничью (1:1) с «Саутгемптоном».

Информация для ставок

ПСВ шесть побед в последних девяти играх

шесть побед в последних девяти играх Беспроигрышная серия «Арсенала» насчитывает девять встреч (восемь побед и ничья)

Шесть минувших поединка «Арсенала закончились результатом ТМ 2.5

Шесть из восьми последних матчей ПСВ завершились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз