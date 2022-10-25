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ПСВ – «Арсенал». Прогноз на матч Лиги конференций (27.10.2022)

вчера, 12:27
Арсенал (Лондон)

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры не смогли отдать преимущество одной из команд. Поставить на победу «Арсенала» можно по коэффициенту 2.34 в БК Лига Ставок. Загрузить на победу хозяев предлагают по коэффициенту 2.8. В случае захода ничьей порадует коэффициент 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.873.612.45
Лига Ставок 2.80 3.65 2.44
Мелбет 2.88 3.82 2.46
1XBET 2.88 3.82 2.46

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.6, а поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.22, исход «обе забьют» оценивается коэффициентом 1.55.

Форма команд

ПСВ пять дней назад провел первую встречу с лондонским клубом, так как она была перенесена и в итоге не смог зацепиться за очки, проиграв минимально (0:1). После этого команда отправилась в гости к «Гронингену» и была неожиданно бита (2:4). Теперь футболисты полностью сосредоточены на задаче выхода в плей-офф и приложат максимум усилий для достижения цели.

«Арсенал» продолжает радовать поклонников победами и лидирует не только в текущей группе ЛЕ, но и в национальном чемпионате. Коллектив в минувших турах набрал четыре балла обыграв (1:0) «Лидс», а также расписав ничью (1:1) с «Саутгемптоном».

Информация для ставок

  • ПСВ шесть побед в последних девяти играх
  • Беспроигрышная серия «Арсенала» насчитывает девять встреч (восемь побед и ничья)
  • Шесть минувших поединка «Арсенала закончились результатом ТМ 2.5
  • Шесть из восьми последних матчей ПСВ завершились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз

В данном поединке мотивация у ПСВ намного больше, чем у соперника и смеем предположить, что именно хозяева оформят три очка в свою копилку. Сделать ставку на победу ПСВ можно по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.31 1.35 2.15 1.75 1.70 2.22
Лига Ставок 2.17 1.67 1.72 2.08
Мелбет 2.13 1.65
1XBET 2.13 1.65
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:52
Арсенал уже решил все задачи
Гость
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