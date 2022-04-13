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«Рейнджерс» — «Брага». Прогноз на матч Лиги Европы (14.04.2022)

вчера, 09:43
Брага

Ставки букмекеров

Хозяева считаются фаворитом этой игры. Поставить на победу «Рейнджерс» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.98. Для сравнения, шансы «Браги» на максимальный результат оцениваются в 4.00, а ничья идет по котировке 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.033.543.94
Фонбет 1.97 3.50 3.85
Мелбет 2.04 3.66 3.94
1XBET 2.04 3.66 3.94
BetBoom 2.02 3.49 3.98

Эксперты также считают, что в Шотландии команды не продемонстрируют результативный футбол. Пари на ТМ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

В премьер-лиге Шотландии «Рейнджерс» занимает второе место. За 33 проведенных тура клуб из Глазго заработал 76 баллов, отстав от лидера «Селтика» на шесть зачетных пунктов.

Выделим, что в чемпионате клуб организовал 23 победы, семь раз сыграл вничью и трижды проиграл. Показатели забитых и пропущенных голов установлены на отметке 67:27, а в минувшем туре лиги «Рейнджерс» сокрушил в гостях «Сент-Миррен» (4:0).

«Брага» сейчас идет на четвертой позиции португальского чемпионата. В активе коллектива 55 баллов с такими показателями успешности: 16 победных матчей, семь мировых встреч и шесть поражений. Атака «оружейников» наиграла в лиге на 47 забитых мячей, при 28-и пропущенных голах. Отметим, что в минувшем туре «Брага» скромно обыграла в гостях «Визелу» (1:0).

Неделей ранее соперники сошлись в Португалии. В первой игре преимущество получила «Брага», оформившая минимальную победу в домашних условиях (1:0).

Интересные факты

  • «Брага» не допускала поражений в 5 прошлых выездных матчах всех турниров – 3 победы и 2 ничьи
  • «Брага» забивала и пропускала голы в 3 из прошлых 4 выездных встреч
  • Футболисты «Рейнджерс» проиграли 3 из предыдущих 5 матчей всех турниров

Прогноз

«Брага» на предыдущей стадии Лиги Европы прошла «Монако», чей уровень сопоставим с «Рейнджерс». Учитывая неплохую форму гостей, предлагаем поставить на Х2 по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.56 1.84 2.06 1.42 3.03
Фонбет 1.80 2.00
Мелбет 1.86 2.09
1XBET 1.86 2.09
Все комментарии
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вчера в 09:49
Футбольный клуб «Рейнджерс» одержит победу.
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rjpm84kzyrtn
вчера в 09:48
Футбольный клуб «Рейнджерс» выиграет матч.
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