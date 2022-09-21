Польша – Нидерланды. Прогноз на матч Лига Наций (22.09.2022)

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вчера, 22:08

Ставки букмекеров

Нидерланды, с небольшой разницей, идут фаворитом матча. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.08, ничья в игре продается за 3.65, а победа Польши за 3.50 в БК Лига Ставок.

Эксперты предполагают, что команды покажут атакующий футбол, результатом чего станет результативный исход матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.86, а ТМ (2.5) по 2.01 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Польша к пятому туру располагается на третьем месте в своей группе. Опережают сборную бельгийцы и голландцы. На счету поляков по одной победе и ничьей, также допущено два поражения, соответственно в графе набранных очков виднеется цифра четыре. В последних же 15 поединках добыто восемь триумфов, расписано три «мировые» и четыре матча проиграно. В крайнем противостоянии очки отданы Бельгии (0:1).

Нидерланды являются лидером группы. На счету сборной 10 очков. Три поединка выиграно, а в одном расписана «мировая». К тому же голландцы самая забивная сборная в своей лиге, а Мемфис Депай лучший бомбардир (3 гола). По подбору футболистов «оранжевые» входят в топ, в их составе хватает мировых звезд и игроков наивысшего уровня. В крайнем противостоянии обыгран Уэльс (3:2).

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах Польши забили обе команды

10 из 15 последних матчей Нидерландов завершились с более 2.5 голами

Нидерланды не проиграли в пяти последних очных встречах

Нидерланды выиграли в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирную ситуация, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) Нидерландов с коэффициентом 2.01 в БК лига Ставок.