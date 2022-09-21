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Польша – Нидерланды. Прогноз на матч Лига Наций (22.09.2022)

вчера, 22:08
Польша - Нидерланды

Ставки букмекеров

Нидерланды, с небольшой разницей, идут фаворитом матча. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.08, ничья в игре продается за 3.65, а победа Польши за 3.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.563.722.09
Лига Ставок 3.80 3.70 1.98
Мелбет 4.00 3.88 1.97
1XBET 4.00 3.88 1.97

Эксперты предполагают, что команды покажут атакующий футбол, результатом чего станет результативный исход матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.86, а ТМ (2.5) по 2.01 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Польша к пятому туру располагается на третьем месте в своей группе. Опережают сборную бельгийцы и голландцы. На счету поляков по одной победе и ничьей, также допущено два поражения, соответственно в графе набранных очков виднеется цифра четыре. В последних же 15 поединках добыто восемь триумфов, расписано три «мировые» и четыре матча проиграно. В крайнем противостоянии очки отданы Бельгии (0:1).

Нидерланды являются лидером группы. На счету сборной 10 очков. Три поединка выиграно, а в одном расписана «мировая». К тому же голландцы самая забивная сборная в своей лиге, а Мемфис Депай лучший бомбардир (3 гола). По подбору футболистов «оранжевые» входят в топ, в их составе хватает мировых звезд и игроков наивысшего уровня. В крайнем противостоянии обыгран Уэльс (3:2).

Информация для ставок

  • В 10 из 15 последних матчах Польши забили обе команды
  • 10 из 15 последних матчей Нидерландов завершились с более 2.5 голами
  • Нидерланды не проиграли в пяти последних очных встречах
  • Нидерланды выиграли в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирную ситуация, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) Нидерландов с коэффициентом 2.01 в БК лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.05 1.42 2.04 1.85 1.58 2.48
Лига Ставок 2.90 1.40 1.95 1.83 1.54 2.43
Мелбет 2.04 1.91
1XBET 2.04 1.91
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:25
Победа команды гостей и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Гость
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