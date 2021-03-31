Литва — Италия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (31.03.2021)

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31 марта 2021, 08:02

Италия сыграет в гостях с Литвой в матче группы C европейского отбора ЧМ -2022. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Сделать ставку на победу сборной Италии букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 1.14. Заключить пари на ничейный исход можно по котировке 9.6, а сенсация в виде победы Литвы оценивается в 27.

Согласно линии, которую предложил букмекер, матч в Вильнюсе получится результативным. Сыграть ставку на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.43, меньше – 2.74.

Форма команд

Литва провела только один матч в квалификации чемпионата мира. 28 марта команда отправилась в гости к Швейцарии, где уступила хозяевам с минимальным счетом (0:1). В минувшем розыгрыше Лиги Наций литовцы выступали в четвертой группе дивизиона C, где им удалось набрать восемь очков и занять третью позицию. Выше Литвы оказались Беларусь и Албания, а ниже — сборная Казахстана.

Итальянцы стартовали в отборе с максимального результата. В первой игре подопечные Роберто Манчини разобрались дома с Северной Ирландией (2:0). Спустя три дня итальянцы с аналогичным счетом победили в гостях Болгарию, единолично возглавив турнирную таблицу группы C.

Последний раз пути соперников пересекались в квалификации Евро-2008. Тогда Литва отобрала очки у Италии в гостях (1:1), но в ответной встрече итальянцы взяли убедительную победу (2:0). С 1995 года оппоненты провели шесть очных встреч – четыре победы Италии и две ничьи.

Информация для ставок

У Италии пять побед подряд без пропущенных голов

Литва всухую проиграла три из четырех прошлых матчей во всех турнирах

В трех предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

У итальянцев есть отличная возможность добыть третью победу кряду и упрочить свои позиции лидера. Но вряд ли подопечные Роберто Манчини учинят погром Литве. Предлагаем сыграть ставку на победу гостей и тотал меньше (3,5) голов по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Бетсити.