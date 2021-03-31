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Литва — Италия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (31.03.2021)

31 марта 2021, 08:02

Италия сыграет в гостях с Литвой в матче группы C европейского отбора ЧМ-2022. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 24.00 8.60 1.14
Фонбет Live! 50.00 19.00 1.04
Мелбет 26.00 11.00 1.11

Ставки букмекеров

Сделать ставку на победу сборной Италии букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 1.14. Заключить пари на ничейный исход можно по котировке 9.6, а сенсация в виде победы Литвы оценивается в 27.

Согласно линии, которую предложил букмекер, матч в Вильнюсе получится результативным. Сыграть ставку на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.43, меньше – 2.74.

Форма команд

Литва провела только один матч в квалификации чемпионата мира. 28 марта команда отправилась в гости к Швейцарии, где уступила хозяевам с минимальным счетом (0:1). В минувшем розыгрыше Лиги Наций литовцы выступали в четвертой группе дивизиона C, где им удалось набрать восемь очков и занять третью позицию. Выше Литвы оказались Беларусь и Албания, а ниже — сборная Казахстана.

Итальянцы стартовали в отборе с максимального результата. В первой игре подопечные Роберто Манчини разобрались дома с Северной Ирландией (2:0). Спустя три дня итальянцы с аналогичным счетом победили в гостях Болгарию, единолично возглавив турнирную таблицу группы C.

Последний раз пути соперников пересекались в квалификации Евро-2008. Тогда Литва отобрала очки у Италии в гостях (1:1), но в ответной встрече итальянцы взяли убедительную победу (2:0). С 1995 года оппоненты провели шесть очных встреч – четыре победы Италии и две ничьи.

Информация для ставок

  • У Италии пять побед подряд без пропущенных голов
  • Литва всухую проиграла три из четырех прошлых матчей во всех турнирах
  • В трех предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

У итальянцев есть отличная возможность добыть третью победу кряду и упрочить свои позиции лидера. Но вряд ли подопечные Роберто Манчини учинят погром Литве. Предлагаем сыграть ставку на победу гостей и тотал меньше (3,5) голов по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.70
Лига Ставок 2.60 1.50 2.06 1.77
Мелбет 2.69 1.49
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shlomo
shlomo
31 марта в 09:24
Италия выиграет
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