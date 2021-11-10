Ливан – Иран. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (11.11.2021)

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10 ноября 2021, 15:42

Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на матч квалификации ЧМ -22 между сборными Ливана и Ирана. Игра пройдет 11 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры с уверенностью прогнозируют победу Ирана в предстоящем поединке. Ставки с таким условием БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.40, на ничью можно поставить за 4.20, а победа Ливана оценивается по котировке 9.40.

Форма команд

По итогам четырех сыгранных туров Ливан набрал пять очков, расположившись на промежуточном третьем месте в турнирной таблице. Единственную победу в отборе сборная одержала в гостях над Сирией (3:2), а до этого ливанские футболисты уступили Южной Корее (0:1), а также сыграли вничью с ОАЭ (0:0) и Ираком (0:0).

Иран – это лидер квалификационной группы А, который занес себе в активе десять очков, пропустив в четырех поединках только один мяч. Сборная стартовала в квалификации с трех побед кряду, которые были добыты в противостояниях с Сирией (1:0), Ираком (3:0) и ОАЭ (1:0), а в последней игре иранцы разошлись миром на своем поле с Южной Кореей (1:1).

Информация для ставок

• Иран забивал минимум 4 гола в 3 прошлых встречах с Ливаном

• Иран побеждал в 5 прошлых гостевых матчах всех турниров

• Ливан забил только один гол в 5 предыдущих встречах против Ирана

Прогноз

Иран имеет неплохие шансы развить стартовый успех квалификации в предстоящей игре. Учитывая, что Ливан заметно уступает в классе сопернику, которому он стабильно проигрывает, мы рекомендуем ставку на победу Ирана с форой (-1) по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Фонбет.