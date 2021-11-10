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Ливан – Иран. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (11.11.2021)

10 ноября 2021, 15:42

Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на матч квалификации ЧМ-22 между сборными Ливана и Ирана. Игра пройдет 11 ноября 2021 года.

Отбор ЧМ-2022. Азия
Ливан
Иран
1 : 2
завершен
11 ноября 2021, 15:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
12.754.231.36
Мелбет 11.40 4.36 1.40
1XBET 10.00 4.44 1.37
BetBoom 9.30 4.35 1.44

Ставки букмекеров

Букмекеры с уверенностью прогнозируют победу Ирана в предстоящем поединке. Ставки с таким условием БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.40, на ничью можно поставить за 4.20, а победа Ливана оценивается по котировке 9.40.

Форма команд

По итогам четырех сыгранных туров Ливан набрал пять очков, расположившись на промежуточном третьем месте в турнирной таблице. Единственную победу в отборе сборная одержала в гостях над Сирией (3:2), а до этого ливанские футболисты уступили Южной Корее (0:1), а также сыграли вничью с ОАЭ (0:0) и Ираком (0:0).

Иран – это лидер квалификационной группы А, который занес себе в активе десять очков, пропустив в четырех поединках только один мяч. Сборная стартовала в квалификации с трех побед кряду, которые были добыты в противостояниях с Сирией (1:0), Ираком (3:0) и ОАЭ (1:0), а в последней игре иранцы разошлись миром на своем поле с Южной Кореей (1:1).

Информация для ставок

• Иран забивал минимум 4 гола в 3 прошлых встречах с Ливаном
• Иран побеждал в 5 прошлых гостевых матчах всех турниров
• Ливан забил только один гол в 5 предыдущих встречах против Ирана

Прогноз

Иран имеет неплохие шансы развить стартовый успех квалификации в предстоящей игре. Учитывая, что Ливан заметно уступает в классе сопернику, которому он стабильно проигрывает, мы рекомендуем ставку на победу Ирана с форой (-1) по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.83 1.62 2.33
Мелбет 1.70 2.21
1XBET 1.83 2.09
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Все комментарии
Gahi
Gahi
10 ноября в 16:50
Победа команды Ирана и Сердар Азмун забьёт гол. Удачи
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10 ноября в 16:31
Иран одержит победу.
a9qa4d87q7vc
a9qa4d87q7vc
10 ноября в 16:30
Иран выиграет матч.
shlomo
shlomo
10 ноября в 15:49
Гости фавориты матча
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