«Лудогорец» — ЛАСК. Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

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вчера, 06:13

«Лудогорец» и ЛАСК лишились всех шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. Сумеют ли хозяева набрать хотя бы какие-то очки в этом поединке?

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторе Бетсити считают фаворитом матча гостей. Котировка на их триумф 2,12, ничью можно сыграть за 3,85, а вот успех хозяев поля доступен за 3,40.

Букмекеры верят в результативный исход поединка. Тотал больше 2,5 голов представлен коэффициентом 1,63, а тотал меньше 2,5 мячей — 2,42.

Форма команд

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Лудогорец» побеждал только в квалификации. Ни одного набранного очка в пяти проведенных встречах.

В прошлом туре национального первенства коллектив из города Разград оформил победу над «Славией» из Софии (2:0).

ЛАСК неплохо провел групповой этап Лиги Европы, но всё-таки не сумел ввязаться в борьбу за плей-офф. Основная причина — поражение от «Антверпена» в четвертом туре на домашней арене (0:2). Команда оставляет от своих действий на футбольном поле исключительно положительные впечатления. Футболисты бьются до конца, играют с большим желанием.

Информация для ставок

Между собой команды встречались один раз в истории. Во 2-м туре ЛЕ ЛАСК победил «Лудогорец» (4:3)

победил «Лудогорец» (4:3) «Лудогорец» выиграл 7 из 10 последних домашних матчей

ЛАСК проиграл 4 из 10 последних выездных встреч

Прогноз

«Лудогорец» на домашней арене будет стремиться зацепиться хотя бы за какие-то очки в этом поединке. По нашему мнению, ставка на успех хозяев выглядит по-настоящему перспективным решением. ЛАСК уже не мотивирован. Не исключаем, что сможем снова увидеть голевую феерию в матче между этими командами, но всё же больше импонирует ставка на то, что хозяева сумеют набрать свои первые очки в турнире.

Наша ставка – «Лудогорец» не проиграет с коэффициентом 1,81 по линии БК Бетсити.