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«Лудогорец» — ЛАСК. Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

вчера, 06:13
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«Лудогорец» и ЛАСК лишились всех шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. Сумеют ли хозяева набрать хотя бы какие-то очки в этом поединке?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.513.812.01
BetCity 3.30 3.80 2.07
Fonbet 3.30 3.80 2.07
Мелбет 3.58 3.98 2.06

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторе Бетсити считают фаворитом матча гостей. Котировка на их триумф 2,12, ничью можно сыграть за 3,85, а вот успех хозяев поля доступен за 3,40.

Букмекеры верят в результативный исход поединка. Тотал больше 2,5 голов представлен коэффициентом 1,63, а тотал меньше 2,5 мячей — 2,42.

Форма команд

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Лудогорец» побеждал только в квалификации. Ни одного набранного очка в пяти проведенных встречах.

В прошлом туре национального первенства коллектив из города Разград оформил победу над «Славией» из Софии (2:0).

ЛАСК неплохо провел групповой этап Лиги Европы, но всё-таки не сумел ввязаться в борьбу за плей-офф. Основная причина — поражение от «Антверпена» в четвертом туре на домашней арене (0:2). Команда оставляет от своих действий на футбольном поле исключительно положительные впечатления. Футболисты бьются до конца, играют с большим желанием.

Информация для ставок

  • Между собой команды встречались один раз в истории. Во 2-м туре ЛЕ ЛАСК победил «Лудогорец» (4:3)
  • «Лудогорец» выиграл 7 из 10 последних домашних матчей
  • ЛАСК проиграл 4 из 10 последних выездных встреч

Прогноз

«Лудогорец» на домашней арене будет стремиться зацепиться хотя бы за какие-то очки в этом поединке. По нашему мнению, ставка на успех хозяев выглядит по-настоящему перспективным решением. ЛАСК уже не мотивирован. Не исключаем, что сможем снова увидеть голевую феерию в матче между этими командами, но всё же больше импонирует ставка на то, что хозяева сумеют набрать свои первые очки в турнире.

Наша ставка – «Лудогорец» не проиграет с коэффициентом 1,81 по линии БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.513.812.01
BetCity 3.30 3.80 2.07
Fonbet 3.30 3.80 2.07
Мелбет 3.58 3.98 2.06
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Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 07:03
Победа Горцев в упорной борьбе
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 06:33
Ничья
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