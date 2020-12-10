«Луго» — «Понферрадина». Прогноз на матч Сегунды (11.12.2020)

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10 декабря 2020, 05:34

«Луго» в 18-м туре Сегунды принимает «Понферрадину». Увидим ли мы успех фаворита?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет представила свои котировки на грядущее противостояние. Коэффициент на триумф команды хозяев составляет 2,71, ничья представлена котировкой 2,94, победу гостей также можно сыграть за 2,94.

В большинстве матчей Сегунды тотал представлен на отметке 2,5 гола. Больше можно сыграть за 2,64, а меньше за 1,54.

Форма команд

«Луго» не может победить на протяжении пяти поединков. Четыре последних матча завершились вничью. На текущий момент команда находится на 12-й позиции Сегунды. На домашней арене «Луго» выступает заметно лучше: три победы и две ничьи в последних пяти встречах.

«Понферрадина» расположилась на седьмой позиции Сегунды. У команды весьма неплохая игровая форма. На протяжении шести поединков она не знает горячи поражений. Три победы и три ничьи. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Лас-Пальмасом» (0:0). В гостях команда не всегда действует стабильно.

Информация для ставок

Между собой команды встречались четыре раза за два последних года. Две ничьи и по одной победе на счету команд

«Луго» не проигрывает на протяжении пяти домашних матчей

«Понферрадина» проиграла в 4 из 10 последних выездных встреч

Прогноз

Хозяева не могут победить уже на протяжении пяти встреч. Они наверняка будут мотивированы прервать неудачную для себя серию. Для этого нужно начать игру с позиции силы. «Понферрадина» в гостях демонстрирует не самую лучшую игру. Фаворитом, по нашему мнению, являются хозяева, которые очень здорово играют на своей арене. Играем нейтральную фору на победу команды «Луго» с коэффициентом 1,88 в букмекерской конторе Мелбет.