«Луго» — «Понферрадина». Прогноз на матч Сегунды (11.12.2020)

«Луго» в 18-м туре Сегунды принимает «Понферрадину». Увидим ли мы успех фаворита?
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1 : 0
завершен
вчера, 21:00
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет представила свои котировки на грядущее противостояние. Коэффициент на триумф команды хозяев составляет 2,71, ничья представлена котировкой 2,94, победу гостей также можно сыграть за 2,94.
В большинстве матчей Сегунды тотал представлен на отметке 2,5 гола. Больше можно сыграть за 2,64, а меньше за 1,54.
Форма команд
«Луго» не может победить на протяжении пяти поединков. Четыре последних матча завершились вничью. На текущий момент команда находится на 12-й позиции Сегунды. На домашней арене «Луго» выступает заметно лучше: три победы и две ничьи в последних пяти встречах.
«Понферрадина» расположилась на седьмой позиции Сегунды. У команды весьма неплохая игровая форма. На протяжении шести поединков она не знает горячи поражений. Три победы и три ничьи. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Лас-Пальмасом» (0:0). В гостях команда не всегда действует стабильно.
Информация для ставок
- Между собой команды встречались четыре раза за два последних года. Две ничьи и по одной победе на счету команд
- «Луго» не проигрывает на протяжении пяти домашних матчей
- «Понферрадина» проиграла в 4 из 10 последних выездных встреч
Прогноз
Хозяева не могут победить уже на протяжении пяти встреч. Они наверняка будут мотивированы прервать неудачную для себя серию. Для этого нужно начать игру с позиции силы. «Понферрадина» в гостях демонстрирует не самую лучшую игру. Фаворитом, по нашему мнению, являются хозяева, которые очень здорово играют на своей арене. Играем нейтральную фору на победу команды «Луго» с коэффициентом 1,88 в букмекерской конторе Мелбет.