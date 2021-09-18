«Львов» — «Металлист 1925». Прогноз на матч чемпионата Украины (19.09.2021)

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сегодня, 18:00

В восьмом туре украинского высшего дивизиона нас ожидает битва между «Львовом» и «Металлистом 1925». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры определиться с фаворитом встречи так и не смогли. Линия БК Мелбет предлагает коэффициент 2.35 на победу «Львова», остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.25, а взять победу «Металлиста 1925» можно по коэффициенту 3.2.

Если есть вера в большое количество забитых мячей, то можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Если считаете, что будет мало голов, то ТМ 2.5 стоит 1.8. На обмен голами можно поставить по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Львов» находится в кризисном состоянии и пока вывезти его на победный путь не получается у нового тренерского штаба. Голы команде даются очень тяжело, а надежности в обороне как не было, так и нет. Минувшие два тура «Львов» был гостем и минимально проиграл «Руху» и «Вересу» с одинаковым счетом (0:1).

«Металлист 1925» пока не может порадовать своих болельщиков победными результатами. Тяжелый календарь, состоящий из клубов верхней части турнирной таблицы и участников еврокубков не позволил коллективу раздобыть очки в последних четырех играх. На табло были зафиксированы поражения от «Шахтёра», «Ворсклы» и «Динамо» со счетом 0:2, а также от «Днепра-1» (1:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Львова» составляет восемь матчей

Проигрышная серия «Металлиста 1925» насчитывает четыре поединка

«Металлист 1925» пропускает минимум два гола в пяти играх кряду

Три из четырех последних встреч «Львова» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

У «Металлиста 1925» не все так плохо, как показывает статистика последних игр, коллективу просто не повезло с календарем. Нынешний соперник намного проще, поэтому подопечные Валерия Кривенцова вполне могут рассчитывать здесь на успех. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу «Металлиста 1925» по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Мелбет.