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Люксембург – Португалия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.21)

вчера, 11:16

30 марта пройдет матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Люксембурга и Португалии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
23.578.261.13
Лига Ставок 24.00 7.80 1.15
Фонбет 22.00 7.80 1.14
Мелбет 23.00 8.40 1.17

Ставки букмекеров

Поставить на победу сборной Португалии букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.17. На ничью можно заключить пари по котировке 7.90, а победа Люксембурга идет за 23.00.

Больше шансов букмекер отводит на то, что матч в Люксембурге получится результативным. Ставки на тотал больше (2,5) голов идут по коэффициенту 1.84, меньше – 2.07.

Форма команд

Сборная Люксембурга сыграла один матч в отборочной кампании ЧМ-2022. 27 марта команда отметилась неожиданной победой в гостях над Ирландией (1:0), которую обеспечил форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш. Также 24 марта Люксембург провел товарищеский матч против команды Катара, уступив с минимальным счетом (0:1).

Португалия начинала квалификацию к мундиалю с домашней встречи против Азербайджана. Действующие чемпионы Европы добились скромной победы (1:0) благодаря автоголу. Затем Криштиано Роналду и компания упустили победу в гостевой игре против Сербии. Ведя в счете 2:0, португальцы позволили сопернику уйти от поражения – ничья 2:2.

В отборочном цикле к Евро-2020 соперники выступали в одной группе. В обоих матчах португальцы добились «сухих» побед – 3:0 дома и 2:0 в гостях. В общей сложности оппоненты провели 14 очных встреч – 13 побед Португалии и одна Люксембурга.

Информация для ставок

• Люксембург не забивал голы в четырех прошлых матчах против Португалии
• В пяти прошлых очных встречах команд сыграла ставка на ТМ(3,5)
• Португалия одержала три победы в пяти предыдущих выездных поединках во всех турнирах

Прогноз

После осечки в Сербии португальцы бросят все силы на то, чтобы взять три очка в предстоящей игре. Но команда Люксембурга давно перестала быть откровенным аутсайдером, поэтому крупной победы гости вряд ли добьются.

Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку на победу Португалии и ТМ(3,5). В букмекерской конторе Фонбет ее можно сыграть по коэффициенту 1.72

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.65 1.75 2.26
Лига Ставок 2.24 1.66 1.76 2.07
Мелбет 2.28 1.70
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 11:38
Португалия выиграет матч.
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