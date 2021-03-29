Люксембург – Португалия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.21)

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вчера, 11:16

30 марта пройдет матч квалификации ЧМ -2022 между сборными Люксембурга и Португалии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Поставить на победу сборной Португалии букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.17. На ничью можно заключить пари по котировке 7.90, а победа Люксембурга идет за 23.00.

Больше шансов букмекер отводит на то, что матч в Люксембурге получится результативным. Ставки на тотал больше (2,5) голов идут по коэффициенту 1.84, меньше – 2.07.

Форма команд

Сборная Люксембурга сыграла один матч в отборочной кампании ЧМ -2022. 27 марта команда отметилась неожиданной победой в гостях над Ирландией (1:0), которую обеспечил форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш. Также 24 марта Люксембург провел товарищеский матч против команды Катара, уступив с минимальным счетом (0:1).

Португалия начинала квалификацию к мундиалю с домашней встречи против Азербайджана. Действующие чемпионы Европы добились скромной победы (1:0) благодаря автоголу. Затем Криштиано Роналду и компания упустили победу в гостевой игре против Сербии. Ведя в счете 2:0, португальцы позволили сопернику уйти от поражения – ничья 2:2.

В отборочном цикле к Евро-2020 соперники выступали в одной группе. В обоих матчах португальцы добились «сухих» побед – 3:0 дома и 2:0 в гостях. В общей сложности оппоненты провели 14 очных встреч – 13 побед Португалии и одна Люксембурга.

Информация для ставок

• Люксембург не забивал голы в четырех прошлых матчах против Португалии

• В пяти прошлых очных встречах команд сыграла ставка на ТМ(3,5)

• Португалия одержала три победы в пяти предыдущих выездных поединках во всех турнирах

Прогноз

После осечки в Сербии португальцы бросят все силы на то, чтобы взять три очка в предстоящей игре. Но команда Люксембурга давно перестала быть откровенным аутсайдером, поэтому крупной победы гости вряд ли добьются.

Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку на победу Португалии и ТМ(3,5). В букмекерской конторе Фонбет ее можно сыграть по коэффициенту 1.72