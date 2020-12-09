«Маккаби» Тель-Авив — «Сивасспор». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

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вчера, 04:38

«Маккаби» Тель-Авив необходимо не проиграть «Сивасспору», чтобы гарантировать себе место в плей-офф Лиги Европы. Каким будет результат матча?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает, что небольшим фаворитом противостояния является команда хозяев поля. Коэффициент на победу «Маккаби» составляет 2,12, ничья выделяется отметкой 3,64, а успех гостей представлен котировкой 3,60.

Что касается результативности, то здесь ясности нет. Тотал меньше 2,5 мячей оценивается в 1,91, а тотал больше 2,5 голов — 1,99.

Форма команд

«Маккаби» в рамках розыгрыша Лиги Европы в этом сезоне на домашней арене не проигрывал. Удалось победить «Карабах» (1:0) и сыграть вничью с «Вильярреалом» (1:1). Коллектив из Тель-Авива после пяти сыгранных туров расположился на второй позиции, имея в своем активе пять очков. В прошлой встрече в рамках национального чемпионата удалось переиграть «Хапоэль» Кфар-Саба (3:0).

«Сивасспор» не проигрывает на протяжении четырех поединков. Три ничьи и одна победа. Стоит отметить, что не лучшим образом в рамках группового этапа сыграла команда. Всего лишь шесть набранных очков благодаря двум победам над «Кабарахом». В прошлом туре Суперлиги удалось сыграть вничью с «Трабзонспором» (1:1).

Информация для ставок

«Маккаби» проиграл в 2 из 10 последних домашних матчей

«Сивасспор» победил в 5 из 10 последних выездных поединков

Между собой команды встречались один раз в истории. В 1-м туре этого розыгрыша ЛЕ «Маккаби» обыграл «Сивасспор» (2:1)

Прогноз

По нашему мнению, встреча пройдет на встречных курсах. Мы считаем, что победитель будет неизвестен до конца матча. «Сивасспору» придется раскрываться, и это принесет закономерный триумф команде хозяев, которые, реализовав одну из контратак, сумеют гарантировать себе выход в плей-офф турнира.

Учитывая это, предлагаем сыграть чистую победу «Маккаби» Тель-Авив.

Наша ставка – победа «Маккаби» с коэффициентом 2,12 по линии БК Мелбет.