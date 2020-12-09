«Маккаби» Тель-Авив — «Сивасспор». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

«Маккаби» Тель-Авив необходимо не проиграть «Сивасспору», чтобы гарантировать себе место в плей-офф Лиги Европы. Каким будет результат матча?
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает, что небольшим фаворитом противостояния является команда хозяев поля. Коэффициент на победу «Маккаби» составляет 2,12, ничья выделяется отметкой 3,64, а успех гостей представлен котировкой 3,60.
Что касается результативности, то здесь ясности нет. Тотал меньше 2,5 мячей оценивается в 1,91, а тотал больше 2,5 голов — 1,99.
Форма команд
«Маккаби» в рамках розыгрыша Лиги Европы в этом сезоне на домашней арене не проигрывал. Удалось победить «Карабах» (1:0) и сыграть вничью с «Вильярреалом» (1:1). Коллектив из Тель-Авива после пяти сыгранных туров расположился на второй позиции, имея в своем активе пять очков. В прошлой встрече в рамках национального чемпионата удалось переиграть «Хапоэль» Кфар-Саба (3:0).
«Сивасспор» не проигрывает на протяжении четырех поединков. Три ничьи и одна победа. Стоит отметить, что не лучшим образом в рамках группового этапа сыграла команда. Всего лишь шесть набранных очков благодаря двум победам над «Кабарахом». В прошлом туре Суперлиги удалось сыграть вничью с «Трабзонспором» (1:1).
Информация для ставок
- «Маккаби» проиграл в 2 из 10 последних домашних матчей
- «Сивасспор» победил в 5 из 10 последних выездных поединков
- Между собой команды встречались один раз в истории. В 1-м туре этого розыгрыша ЛЕ «Маккаби» обыграл «Сивасспор» (2:1)
Прогноз
По нашему мнению, встреча пройдет на встречных курсах. Мы считаем, что победитель будет неизвестен до конца матча. «Сивасспору» придется раскрываться, и это принесет закономерный триумф команде хозяев, которые, реализовав одну из контратак, сумеют гарантировать себе выход в плей-офф турнира.
Учитывая это, предлагаем сыграть чистую победу «Маккаби» Тель-Авив.
Наша ставка – победа «Маккаби» с коэффициентом 2,12 по линии БК Мелбет.