«Малага» — «Альмерия». Прогноз на матч испанской Сегунды (30.03.2021)

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вчера, 17:05

В 32-м туре второго по силе дивизиона Испании в гости к «Малаге» приедет «Альмерия», которая борется за выход в Примеру. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры дают абсолютно равные коэффициенты на все три основных исхода поединка. Поставить на победу «Альмерии» или «Малаги», или же выбрать ничью в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.85.

ТБ 2 можно взять по коэффициенту 1.98. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2 по 1.87. Ставка на «обе забьют» составляет 2.08.

Форма команд

«Альмерия» в последних матчах потеряла много очков и сейчас находится только на третьей позиции, напрямую в Примеру выходят первые две команды, а еще четыре сыграют матчи плей-офф. Команда потеряла нити игры, сейчас коллективу стоит собраться с силами и продолжить набирать очки. В последнем туре чемпионата «Альмерия» сыграла вничью с «Леганесом» (1:1), а немного ранее уступила «Понферрадине» (1:2).

«Малага» выдает неплохой отрезок в чемпионате и несколько матчей не проигрывает, однако команда потеряла много очков в начале чемпионата и практически не имеет шансов пробиться в зону плей-офф за попадание в Примеру. В последнем матче «Малага» сыграла вничью с «Картахеной» (1:1), а туром ранее с тем же счетом завершила матч против «Тенерифе».

Информация для ставок

«Малага» не проигрывает четыре матча подряд

«Альмерия» не может выиграть уже три матча кряду в чемпионате

Три из четырех последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2,5 мячей

«Альмерия» забивала на выезде в 13 из 15 последних матчей

Прогноз

«Альмерии» необходимо срочно возвращать свое место вверху турнирной таблицы, иначе они рискуют не выйти в главный чемпионат страны. Предполагаем, что гости начнут активнее и добьются успеха. Сделать ставку на победу «Альмерии» с форой 0 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9.

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