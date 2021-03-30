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«Малага» — «Альмерия». Прогноз на матч испанской Сегунды (30.03.2021)

вчера, 17:05

В 32-м туре второго по силе дивизиона Испании в гости к «Малаге» приедет «Альмерия», которая борется за выход в Примеру. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.703.072.29
Лига Ставок 3.85 3.20 2.05
Фонбет Live! 100.00 19.00 1.02
Мелбет 4.12 3.28 1.94
Pin-Up.ru 4.05 3.25 2.09

Ставки букмекеров

Букмекеры дают абсолютно равные коэффициенты на все три основных исхода поединка. Поставить на победу «Альмерии» или «Малаги», или же выбрать ничью в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.85.

ТБ 2 можно взять по коэффициенту 1.98. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2 по 1.87. Ставка на «обе забьют» составляет 2.08.

Форма команд

«Альмерия» в последних матчах потеряла много очков и сейчас находится только на третьей позиции, напрямую в Примеру выходят первые две команды, а еще четыре сыграют матчи плей-офф. Команда потеряла нити игры, сейчас коллективу стоит собраться с силами и продолжить набирать очки. В последнем туре чемпионата «Альмерия» сыграла вничью с «Леганесом» (1:1), а немного ранее уступила «Понферрадине» (1:2).

«Малага» выдает неплохой отрезок в чемпионате и несколько матчей не проигрывает, однако команда потеряла много очков в начале чемпионата и практически не имеет шансов пробиться в зону плей-офф за попадание в Примеру. В последнем матче «Малага» сыграла вничью с «Картахеной» (1:1), а туром ранее с тем же счетом завершила матч против «Тенерифе».

Информация для ставок

  • «Малага» не проигрывает четыре матча подряд
  • «Альмерия» не может выиграть уже три матча кряду в чемпионате
  • Три из четырех последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2,5 мячей
  • «Альмерия» забивала на выезде в 13 из 15 последних матчей

Прогноз

«Альмерии» необходимо срочно возвращать свое место вверху турнирной таблицы, иначе они рискуют не выйти в главный чемпионат страны. Предполагаем, что гости начнут активнее и добьются успеха. Сделать ставку на победу «Альмерии» с форой 0 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Бельгия – Беларусь.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.83 1.57 2.49
Лига Ставок 2.03 1.73 1.56 2.32
Мелбет 1.63 2.40
Pin-Up.ru 2.12 1.75 1.62 2.35 1.31 3.55
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 19:54
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Малага»
shlomo
shlomo
вчера в 19:39
Много мячей не будет в этом матче...
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