«Малага» — «Райо Вальекано»: прогноз на матч Сегунды (21.02.2021)

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сегодня, 10:17

«Малага» принимает на своем поле «Райо Вальекано». Поединок запланирован в рамках 26-го тура испанской Сегунды. Матч состоится 21 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры дают прогноз, что в этом матче победит «Райо Вальекано» за 2.36. Также можно сделать ставку на ничейный исход — 3.30, а также на победу «Малаги» за 3.50.

Форма команд

«Малага» находится на 15-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 31 очко. Этот клуб забил 22 гола и пропустил 32 мяча. Для «Малаги» самое главное — это остаться в Сегунде, именно поэтому клуб находится в середине таблицы, а не сражается за выход в Примеру. Последние матчи «анчоусы» играют очень плохо.

«Райо Вальекано» рвется в элиту. У клуба в нынешнем сезоне 41 пункт и шестая строчка в таблице. «Райо» забил 30 раз и пропустил 23 мяча. Шестая строчка дает право на участие в плей-офф за выход в Примеру, но «Райо Вальекано» может зацепиться и за место выше. Победа над «Малагой» может упростить жизнь мадридского клуба, помочь ему подняться выше, обойдя «Спортинг». В этом поединке команда из столицы Испании будет сражаться до самого конца.

Информация для ставок

● «Райо Вальекано» выиграл два матча из последних пяти

● «Малага» выиграла лишь один поединок из пяти

● У «Райо» восемь забитых и столько же пропущенных голов в последних пяти играх

Прогноз

Оба клуба выступают не лучшим образом в последних матчах, они растеряли свою форму. Несмотря на это, хозяева выглядят очевидными фаворитами. Также стоит учитывать тот факт, что клубы не забивают много в этом сезоне. Букмекеры рекомендуют ставить на то, что гол будет забит в первом тайме с коэффициентом 1.53.

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