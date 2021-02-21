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«Мальорка» — «Альмерия»: прогноз на матч Сегунды (21.02.2021)

сегодня, 10:38

«Мальорка» встретится с «Альмерией» в рамках 26-го тура испанской Сегунды. Поединок запланирован на 21 февраля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.113.014.38
Fonbet Live! 1.25 4.40 20.00
Мелбет 2.02 3.12 4.13
Лига ставок 2.09 3.10 3.75
Pin-up 2.08 3.00 4.05

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Мальорки» с коэффициентом 2.14. На ничейный исход можно поставить за 2.90, а на победу «Альмерии» за 4.30.

Форма команд

«Мальорка» возглавляет турнирную таблицу испанской Сегунды, у клуба 51 очков. В нынешнем сезоне команда забила 34 гола и пропустила всего 13 мячей, это лучший показатель по пропущенным в лиге. Свои последние матчи «Мальорка» проводит неплохо, у команды есть победы, что очень важно.

«Альмерия» забила 38 мячей и пропустила 22 раза. В нынешнем сезоне клуб находится на третьем месте и имеет в активе 46 пунктов. Это очень хороший сезон от «Альмерии», которая находится в зоне плей-офф и имеет шансы попасть в Примеру.

Информация для ставок

● «Мальорка» выиграла три матча из последних пяти
● «Альмерия» победила два раза в пяти последних матчах
● «Мальорка» выиграла семь домашних матчей из 13

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что «Мальорка» забьет в обоих таймах с коэффициентом 3.40. Также можно сделать ставку на время последнего гола с 1-й по 72-ю минуту за 2.05.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Малага» — «Райо Вальекано».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.113.014.38
Fonbet Live! 1.25 4.40 20.00
Мелбет 2.02 3.12 4.13
Лига ставок 2.09 3.10 3.75
Pin-up 2.08 3.00 4.05
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 12:10
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
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