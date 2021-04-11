«Мальорка» — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (11.04.2021)

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сегодня, 00:58

«Мальорка» сыграет против «Луго» в рамках очередного тура испанской Сегунды 11 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Мальорки» по коэффициенту 1.58. Также можно поставить на ничейный исход за 3.60 и на «обе команды забьют» за 2.30.

Форма команд

«Мальорка» идет на второй строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 65 баллов. В активе «Мальорки» 19 побед, восемь ничьих и шесть поражений. В последних играх у «Мальорки» получается далеко не все, но есть куда стремиться. В случае победы над «Луго» будет шанс приблизиться к «Эспаньолу» и выйти в Примеру с первого места.

«Луго» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 36 пунктов. В активе клуба восемь побед, 12 ничьих и 13 поражений. В последних играх «Луго» не может похвастаться хорошими результатами, команда регулярно теряет очки, в итоге это может привести к понижению в классе.

Информация для ставок

«Мальорка» выиграла только один матч из последних пяти

«Мальорка» пропустила семь голов в последних пяти играх

«Луго» не может победить 11 игр кряду

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «тотал забитых мячей больше 2,5» по коэффициенту 2.35. Также можно поставить на победу «Мальорки» или ничейный исход по коэффициенту 1.10. Это будет сложный поединок, стоит ожидать здесь настоящей борьбы, ведь хозяева в последнее время не в лучшей форме.

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