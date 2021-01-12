«Манчестер Сити» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (13.01.2021)

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12 января 2021, 14:49

13 января состоится матч «Манчестер Сити» — «Брайтон».

Ставки букмекеров

На данный поединок в букмекерской конторе Мелбет доступны следующие коэффициенты. Сыграть победу «Манчестер Сити» можно за 1,19, ничья в данном матче доступна за 7,80, а победа «Брайтона» идёт за 16,75.

Тотал в этом матче установлен на значении в 3,5 мяча. Больше доступен за 2,25, а меньше — за 1,72.

Форма команд

«Манчестер Сити» в последних двух матчах сыграл очень хорошо (победы над «Ньюкаслом» и «Челси»). Благодаря набранным 29 очкам команда занимает на пятое место.

У «Брайтона» дела обстоят хуже, побед в последних двух матчах не было. На данный момент клуб занимает 17-е место, опережая зону вылета на три очка.

Информация для ставок

· «Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти домашних матчей

· «Брайтон» выиграл четыре из десяти последних выездных матчей

· В последнем матче между клубами победу одержал «Манчестер Сити» (4:0)

Прогноз

Мы думаем, что у гостей нет шансов, чтобы выиграть. «Манчестер Сити» сейчас находится в феноменальной форме. Мы надеемся, что хозяева сумеют полноценно реализовать свои шансы у ворот соперника и сумеют добиться положительного для себя результата. Наша ставка на победу «Манчестер Сити» с учетом форы в -1,5 мяча за коэффициент 1,60 в букмекерской конторе Мелбет.