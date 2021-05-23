«Манчестер Сити» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (23.05.2021)

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сегодня, 10:54

«Манчестер Сити» сыграет против «Эвертона» в рамках последнего тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Манчестер Сити». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 5.00. Еще одна актуальная ставка — победа «Эвертона» по 7.00.

Форма команд

«Манчестер Сити» набрал 83 пункта и находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 26 побед, пять ничьих и шесть поражений. Команда Хосепа Гвардиолы забила 78 голов и пропустила 32 мяча. Клуб уже победил в АПЛ и готовится к финалу ЛЧ .

«Эвертон» сражается за еврокубки. В случае победы команда сможет претендовать на Лигу Европы, но для этого нужно рассчитывать и на поражения конкурентов. Всего в этом сезоне у клуба 59 баллов и восьмая строчка в турнирной таблице. В активе «ирисок» — 17 побед, восемь ничьих и 12 поражений. Команда забила 47 голов и пропустила 43 мяча. В последних поединках «ириски» выглядят неплохо, у команды есть шанс попасть в ЛЕ .

Информация для ставок

● «Эвертон» выиграл два матча из последних пяти

● «Сити» пропустил девять мячей в пяти последних матчах АПЛ

● «Манчестер Сити» проиграл два матча из последних пяти во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — обе команды забьют по коэффициенту 1.75. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по 1.90.

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