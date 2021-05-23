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«Манчестер Сити» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (23.05.2021)

сегодня, 10:54

«Манчестер Сити» сыграет против «Эвертона» в рамках последнего тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.445.097.07
Лига Ставок 1.28 6.20 9.80
Мелбет 1.31 6.09 9.83
1XBET 1.34 6.00 9.60
BetBoom 1.30 6.08 9.87

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Манчестер Сити». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 5.00. Еще одна актуальная ставка — победа «Эвертона» по 7.00.

Форма команд

«Манчестер Сити» набрал 83 пункта и находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 26 побед, пять ничьих и шесть поражений. Команда Хосепа Гвардиолы забила 78 голов и пропустила 32 мяча. Клуб уже победил в АПЛ и готовится к финалу ЛЧ.

«Эвертон» сражается за еврокубки. В случае победы команда сможет претендовать на Лигу Европы, но для этого нужно рассчитывать и на поражения конкурентов. Всего в этом сезоне у клуба 59 баллов и восьмая строчка в турнирной таблице. В активе «ирисок» — 17 побед, восемь ничьих и 12 поражений. Команда забила 47 голов и пропустила 43 мяча. В последних поединках «ириски» выглядят неплохо, у команды есть шанс попасть в ЛЕ.

Информация для ставок

● «Эвертон» выиграл два матча из последних пяти

● «Сити» пропустил девять мячей в пяти последних матчах АПЛ

● «Манчестер Сити» проиграл два матча из последних пяти во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — обе команды забьют по коэффициенту 1.75. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по 1.90.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Нант» — «Монпелье».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.60 1.91 1.98
Лига Ставок 2.75 1.43 2.21 1.64
Мелбет 2.96 1.42
1XBET 5.85 1.15
BetBoom 5.25 1.18 2.87 1.45 2.23 1.69
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 11:02
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Эвертон»
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