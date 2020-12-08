«Манчестер Сити» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (09.12.2020)

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вчера, 00:27

«Манчестер Сити» в статусе победителя группы C подходит к своему противостоянию с «Марселем». Удастся ли гостям рассчитывать на сюрприз?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Манчестер Сити» фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на их триумф находится на отметке 1,42, ничью можно сыграть за 5,00, а вот победа гостей представлена 8,30.

Букмекеры склоняются в пользу результативного поединка. На больше 2,5 голов коэффициент 1,70, а на меньше 2,28.

Форма команд

Можно не сомневаться в том, что Хосеп Гвардиола будет задействовать ротацию состава. «Горожане» уже выиграли группу в Лиге Чемпионов, а вот дела в АПЛ идут не лучшим образом.

«Марсель», если «Олимпиакос» не наберет очков в противостоянии с «Порту» отправится в Лигу Европы. В активе команды всего лишь три набранных очка в еврокубках. В чемпионате Франции «Марсель» весьма неплохо проявляется себя, добыв уже две победы кряду. Были переиграны «Нант» (3:1) и «Ним» (2:0).

Информация для ставок

Между собой один раз в истории встречались команды. «Манчестер Сити» был сильнее (3:0)

«Манчестер Сити» выиграла пять из шести последних домашних поединков

«Марсель» проиграл три из десяти выездных поединков

«Манчестер Сити» не пропускает на протяжении четырех встреч кряду

Прогноз

Мы считаем, что игра не основным составом для «Манчестер Сити» скажется на надежности обороны команды. Наверняка, хозяева попробуют действовать первым номером в надежде сломить сопротивление «Марселя», который будет раскрепощен. Команде нужны очки, чтобы гарантировать себе место в Лиге Европы, а для этого пассивность вряд ли поможет. Рассчитывать на то, что «горожане» не сумеют забить крайне опрометчивое решение. Предлагаем сыграть комбинированную ставку с победой гости плюс тотал больше 2,5 голов в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2,05.