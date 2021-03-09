«Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз на матч чемпионата Англии (10.03.2021)

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вчера, 05:03

«Манчестер Сити» дома сыграет против «Саутгемптона» в рамках очередного тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом матча является «Манчестер Сити», на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.22. Ставка на ничейный исход представлена котировкой 7.00. Победа «Саутгемптона» оценивается в 12.50.

Форма команд

«Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ . В активе команды Хосепа Гвардиолы 65 очков, преимущество над вторым местом составляет 11 очков. Клуб выиграл 20 поединков, 5 раз сыграл вничью и проиграл в 3 матчах. «Горожане» забили 56 мячей и пропустили 19 голов. До недавних пор команда не проигрывала на протяжении 21 матча, однако «Манчестер Юнайтед» огорчил «Сити» и прервал их невероятную серию.

«Саутгемптон» расположился на 14-й строчке в таблице. В активе «святых» 33 балла. Клуб выиграл 9 поединков, 6 раз сыграл вничью и проиграл в 12 встречах. Команда забила 33 гола и пропустила 44 мяча. В нынешнем сезоне команда играет очень неважно, даже по своим меркам.

Информация для ставок

«Саутгемптон» выиграл всего один из последних пяти матчей

«Манчестер Сити» проиграл лишь раз в последних 22 матчах АПЛ

У «Манчестер Сити» 11 пропущенных голов в 15 домашних матчах сезона

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — тотал забитых мячей больше 3.5, с коэффициентом 2.15. Также рекомендуется обратить внимание на ставку «забьет только „Манчестер Сити“», по коэффициенту 1.95.