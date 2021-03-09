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«Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз на матч чемпионата Англии (10.03.2021)

вчера, 05:03

«Манчестер Сити» дома сыграет против «Саутгемптона» в рамках очередного тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.197.5116.87
Fonbet 1.20 7.35 14.00
Мелбет 1.22 7.20 16.00
Лига ставок 1.21 6.60 14.00

Ставки букмекеров

Явным фаворитом матча является «Манчестер Сити», на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.22. Ставка на ничейный исход представлена котировкой 7.00. Победа «Саутгемптона» оценивается в 12.50.

Форма команд

«Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ. В активе команды Хосепа Гвардиолы 65 очков, преимущество над вторым местом составляет 11 очков. Клуб выиграл 20 поединков, 5 раз сыграл вничью и проиграл в 3 матчах. «Горожане» забили 56 мячей и пропустили 19 голов. До недавних пор команда не проигрывала на протяжении 21 матча, однако «Манчестер Юнайтед» огорчил «Сити» и прервал их невероятную серию.

«Саутгемптон» расположился на 14-й строчке в таблице. В активе «святых» 33 балла. Клуб выиграл 9 поединков, 6 раз сыграл вничью и проиграл в 12 встречах. Команда забила 33 гола и пропустила 44 мяча. В нынешнем сезоне команда играет очень неважно, даже по своим меркам.

Информация для ставок

  • «Саутгемптон» выиграл всего один из последних пяти матчей
  • «Манчестер Сити» проиграл лишь раз в последних 22 матчах АПЛ
  • У «Манчестер Сити» 11 пропущенных голов в 15 домашних матчах сезона

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — тотал забитых мячей больше 3.5, с коэффициентом 2.15. Также рекомендуется обратить внимание на ставку «забьет только „Манчестер Сити“», по коэффициенту 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.197.5116.87
Fonbet 1.20 7.35 14.00
Мелбет 1.22 7.20 16.00
Лига ставок 1.21 6.60 14.00
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STVA 1
STVA 1
вчера в 05:22
Сити должен победить
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