«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (05.12.2021)

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сегодня, 12:52

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Кристал Пэлас» в рамках 15-го тураАПЛ. Этот матч состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.30, а победа «Кристал Пэлас» идёт по коэффициенту 5.80.

В грядущем матче можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.70.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 21 балл. Команда выиграла шесть поединков, трижды играла вничью и проиграла в пяти матчах. Всего у «Юнайтед» 24 забитых и 24 пропущенных гола в Премьер-Лиге. В последних встречах «красные дьяволы» обыграли «Арсенал», а также сыграли вничью с «Челси» и проиграли «Уотфорду».

«Кристал Пэлас» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 16 баллов. У команды три победы, семь ничьих и четыре поражения. «Пэлас» забил 19 голов и пропустил 20 мячей. Всего у «Пэлас» в последних встречах один балл — ничья с «Бернли», а также два поражения от «Астон Виллы» и «Лидса» соответственно.

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» не побеждает три матча кряду

«Манчестер Юнайтед» не знает поражений в трех играх подряд

«Кристал Пэлас» пропускает как минимум один гол в трех матчах кряду

Прогноз