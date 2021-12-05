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«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (05.12.2021)

сегодня, 12:52

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Кристал Пэлас» в рамках 15-го тураАПЛ. Этот матч состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.604.086.46
Фонбет 1.57 4.05 6.00
BetBoom 1.55 4.26 6.49

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.30, а победа «Кристал Пэлас» идёт по коэффициенту 5.80.

В грядущем матче можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.70.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 21 балл. Команда выиграла шесть поединков, трижды играла вничью и проиграла в пяти матчах. Всего у «Юнайтед» 24 забитых и 24 пропущенных гола в Премьер-Лиге. В последних встречах «красные дьяволы» обыграли «Арсенал», а также сыграли вничью с «Челси» и проиграли «Уотфорду».

«Кристал Пэлас» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 16 баллов. У команды три победы, семь ничьих и четыре поражения. «Пэлас» забил 19 голов и пропустил 20 мячей. Всего у «Пэлас» в последних встречах один балл — ничья с «Бернли», а также два поражения от «Астон Виллы» и «Лидса» соответственно.

Информация для ставок

  • «Кристал Пэлас» не побеждает три матча кряду
  • «Манчестер Юнайтед» не знает поражений в трех играх подряд
  • «Кристал Пэлас» пропускает как минимум один гол в трех матчах кряду

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.80. «Юнайтед» пропускает в каждой игре в АПЛ, так что ставка может сыграть. «Кристал Пэлас» часто забивает, особенно если говорить о топ-клубах Англии, которые много раз страдали от лондонцев.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.20 1.39 2.15 1.78 1.68 2.32
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:13
Обе забьют в этом матче
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