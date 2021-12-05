«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (05.12.2021)

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Кристал Пэлас» в рамках 15-го тураАПЛ. Этот матч состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворит противостояния — «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.30, а победа «Кристал Пэлас» идёт по коэффициенту 5.80.
В грядущем матче можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.70.
Форма команд
«Манчестер Юнайтед» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 21 балл. Команда выиграла шесть поединков, трижды играла вничью и проиграла в пяти матчах. Всего у «Юнайтед» 24 забитых и 24 пропущенных гола в Премьер-Лиге. В последних встречах «красные дьяволы» обыграли «Арсенал», а также сыграли вничью с «Челси» и проиграли «Уотфорду».
«Кристал Пэлас» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 16 баллов. У команды три победы, семь ничьих и четыре поражения. «Пэлас» забил 19 голов и пропустил 20 мячей. Всего у «Пэлас» в последних встречах один балл — ничья с «Бернли», а также два поражения от «Астон Виллы» и «Лидса» соответственно.
Информация для ставок
- «Кристал Пэлас» не побеждает три матча кряду
- «Манчестер Юнайтед» не знает поражений в трех играх подряд
- «Кристал Пэлас» пропускает как минимум один гол в трех матчах кряду
Прогноз
В этом матче можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.80. «Юнайтед» пропускает в каждой игре в АПЛ, так что ставка может сыграть. «Кристал Пэлас» часто забивает, особенно если говорить о топ-клубах Англии, которые много раз страдали от лондонцев.