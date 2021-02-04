«Маритиму» — «Спортинг»: прогноз на матч чемпионата Португалии (05.02.2021)

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вчера, 15:36

В 17-м туре чемпионата Португалии нас ждет довольно интересная вывеска. «Спортинг» приедет в гости к «Маритиму».

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 1.5, победа «Маритиму» будет стоить 7.6. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.95.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей за 1.93. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, то оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей за 1.88.

Форма команд

«Спортинг» продолжает быть единоличным лидером Примейры и опережает ближайшего преследователя «Порту» на 4 очка. Команда находится в отличной форме и показывает достойные результаты. Последними матчами для клуба стали победы над «Боавиштой» (2:0) и «Бенфикой» (1:0).

«Маритиму» средне проводит сезон, чередуя победы с поражениями. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице. В прошлом туре «Маритиму» уступил «Гимарайншу» (0:1).

Информация для ставок

• «Спортинг» не проигрывает в чемпионате Португалии с июля 2020 года

• В последних десяти выездных матчах Примейры «Спортинг» забивал не менее 2 мячей за игру

• В последних двух личных встречах команды обменялись домашними победами

• Пять матчей между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Спортинг» намерен взять чемпионство в этом сезоне любой ценой. Команда практически не замечает соперников и лишь иногда позволяет себе ничейные результаты. В такой ситуации у «Маритиму» шансов крайне мало. Сделать ставку на победу «Спортинга» с форой -1 можно сделать в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой исход составляет 1.86.