«Марсель» — «Ницца». Прогноз на матч чемпионата Франции (17.02.2021)

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сегодня, 06:24

«Марсель» и «Ницца» 17 февраля проведут перенесенный матч 11-го тура Лиги 1. Изучив котировки букмекеров, мы предложили свой прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Марселя» в этом матче БК Мелбет предлагает за 2.22. Вероятность победы «Ниццы» оценивается котировкой 3.50, ничья в предстоящем поединке идет с коэффициентом 3.58.

Больше шансов аналитики БК отводят на то, что поединок на стадионе «Велодром» не будет результативным. Исход с тоталом меньше 2,5 голов можно взять за 1.86, больше – 2.09.

Форма команд

С увольнением Андре Виллаша-Боаша результаты «Марселя» не изменились. Серия без побед в Лиге 1 достигла семи поединков кряду. В прошлом туре команда едва спаслась от поражения в гостях у «Бордо» (0:0), доигрывая эту встречу с двумя удалениями. Единственный положительный матч за последнее время «Марсель» провел 10 февраля, обыграв в гостях «Осер» (2:0) в рамках Кубка Франции.

У «Ниццы» тоже мало что получается в последнее время. Победа над «Анже» (3:0) в позапрошлом туре позволила «орлам» подняться на 14-е место в турнирной таблице Лиги 1, но в прошлом туре команда вновь потерпела неудачу, проиграв на выезде ПСЖ (1:2). В Кубке Франции «Ницца» пробилась в 1/16 финала за счет уверенной победы над откровенно слабым «Нимом» (3:1).

Информация для ставок

«Ницца» проигрывала в пяти прошлых поединках с «Марселем»

В трех из пяти предыдущих очных встреч команд сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Марсель» побеждал «Ниццу» в трех последних домашних матчах

«Ницца» проиграла два предыдущих гостевых поединка в Лиге 1

Прогноз

«Ницца» в последних сезонах очень неудачно играет против «Марселя». У провансальцев есть неплохая возможность одержать столь нужную победу в чемпионате, чтобы начать выходить из кризиса.

Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев поля с учетом форы (0) по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Мелбет.