«Майнц» — «Айнтрахт»: прогноз на матч Бундеслиги (09.01.2021)

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07 января 2021, 09:37

«Майнц» и «Айнтрахт» проведут очную встречу 9 января в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям. Ставки на победу «Айнтрахта» принимаются по коэффициенту 1.98, а успех «Майнца» можно сыграть за 3.70. За ничейный исход противостояния выставлена котировка 4.12.

Что касается результативности, то здесь БК ожидают минимум три забитых гола. Ставки на ТБ (2,5) можно разместить по коэффициенту 1.57, ТМ(2,5) – 2.47.

Форма команд

В прошлом сезоне чемпионата Германии «Майнц» выиграл оба матча у соперника. «Карнавальщики» сначала победили дома (2:1), а затем были сильней во Франкфурте (2:0).

Этот розыгрыш Бундеслиги «Майнц» проваливает. Команда идет в зоне вылета (17-е место), набрав всего шесть очков. Единственную победу одержали в ноябре 2020 года, когда в гостях справились с «Фрайбургом» (3:1). В прошлом туре команда крупно уступила в гостях «Баварии» (2:5).

«Айнтрахт» за три последних тура набрал семь очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Орлы» поочередно победили «Аугсбург» (2:0) и «Байер» (2:1), а перед этим расписали результативный мир с «Боруссией» М (3:3).

Информация для ставок

• В трех прошлых домашних матчах «Майнца» забивалось меньше 2,5 голов

• «Майнц» не побеждал в семи последних турах чемпионата Германии

• «Айнтрахт» забивал минимум два гола в трех предыдущих играх Бундеслиги

Прогноз

В разных игровых и физических формах сейчас находятся команды. «Айнтрахт» обрел стабильность и регулярно набирает очки, а «Майнц» стабильно терпит неудачи с соперниками разных калибров.

Полагаем, что гости оправдают статус фаворита в этой встрече. Берем победу «Майнца» по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Фонбет.