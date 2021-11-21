«Мец» — «Бордо». Прогноз на матч французской Лиги 1 (21.11.2021)

В очередном туре чемпионата Франции пройдет очная встреча между «Мецем» и «Бордо». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров с прогнозном на этот матч.
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3 : 3
завершен
21 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки букмекеров
В данном противостоянии аналитики букмекерской конторы Фонбет не определяют очевидного фаворита, отдавая лишь минимальное предпочтение хозяевам поля. Ставки на победу «Меца» принимаются по коэффициенту 2.49, ничья – 3.48, а на победу «Бордо» можно поставить по котировке 3.06.
При этом эксперты считают, что команды сыграют надежно в защите и больше двух голов суммарно не забьют. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно по котировке 1.80, ТБ(2,5) – 2.11.
Форма команд
В текущем розыгрыше чемпионата Франции «Мец» выступает плохо. У команды только одна победа и пять ничьих и семь поражений. Как итог, «бордовые» обосновались на дне турнирной таблицы, набрав в общей сложности восемь баллов. Перед паузой «Мец» два раза кряду разделил очки с соперниками, сыграв вничью с «Марселем» (0:0) и «Сент-Этьеном» (1:1).
У «Бордо» 12 очков в активе, которые располагают команду на 18-й строчке в общем зачете. В четырех минувших турах чемпионата Франции клуб смог разжиться пятью баллами. Были ничейные результаты с «Нантом» (1:1) и «Лорьяном» (1:1), а также домашняя победа в противостоянии с «Реймсом» (3:2). Но развить данный успех команда не смогла – в последнем поединке «Бордо» уступил на домашней арене ПСЖ (2:3).
Информация для ставок
- «Бордо» не пропускал голы в 7 из 8 последних матчей на поле «Меца»
- «Мец» не выигрывал в 14 прошлых домашних поединках Лиги 1
- «Бордо» не проигрывал в 8 предыдущих матчах против «Меца» во всех турнирах
Прогноз
Последние матчи чемпионата Франции успешней провел «Бордо», который в четырех турах уступил только ПСЖ. При этом «Мец» плохо проводит очные встречи с грядущим соперником, поэтому рекомендуем ставку на Х2, которая в линии БК Фонбет идет по котировке 1.60.