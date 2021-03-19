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«Метц» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (20.03.2021)

вчера, 18:13

«Метц» сыграет против «Ренна» в матче французской Лиги 1. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.673.162.31
Мелбет 3.62 3.11 2.40
Pin-Up.ru 3.50 3.15 2.36
BetBoom 3.48 3.13 2.35

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Ренн». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10 и на победу «Метца» по 3.40.

Форма команд

«Метц» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 42 пункта. В этом сезоне у «Метца» 11 побед, девять ничьих и столько же поражений. Клуб забил 35 голов и пропустил 29 мячей. В случае победы в этом матче «Метц» может подняться на шестую строчку и оторваться от «Ренна» на четыре балла.

«Ренн» находится на восьмой строчке и имеет в активе 41 очко. Команда выиграла 11 поединков, восемь раз играла вничью и проиграла десять матчей. Клуб забил 34 гола и пропустил 32 мяча. В последних матчах у «Ренна» все очень плохо, клуб лишь недавно смог прервать серию из поражений.

Информация для ставок

● «Метц» проиграл всего в двух матчах из последних пяти

● У «Ренна» четыре поражения и одна победа в последних пяти играх

● «Метц» забил и пропустил одинаковое количество голов в последних пяти турах — 7

Прогноз

Можно поставить на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 2.03. Также стоит присмотреться к ставке на то, что первый гол забьет «Ренн» по 1.88.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Рома» — «Наполи».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.01 1.89 1.56 2.57
Мелбет 1.58 2.62
Pin-Up.ru 1.90 1.94 1.54 2.55 1.27 3.90
BetBoom 1.91 1.95 1.54 2.56 1.27 3.92
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shlomo
shlomo
вчера в 19:06
Хозяева не проиграют...
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