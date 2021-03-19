«Метц» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (20.03.2021)

«Метц» сыграет против «Ренна» в матче французской Лиги 1. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 15:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Ренн». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10 и на победу «Метца» по 3.40.
Форма команд
«Метц» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 42 пункта. В этом сезоне у «Метца» 11 побед, девять ничьих и столько же поражений. Клуб забил 35 голов и пропустил 29 мячей. В случае победы в этом матче «Метц» может подняться на шестую строчку и оторваться от «Ренна» на четыре балла.
«Ренн» находится на восьмой строчке и имеет в активе 41 очко. Команда выиграла 11 поединков, восемь раз играла вничью и проиграла десять матчей. Клуб забил 34 гола и пропустил 32 мяча. В последних матчах у «Ренна» все очень плохо, клуб лишь недавно смог прервать серию из поражений.
Информация для ставок
● «Метц» проиграл всего в двух матчах из последних пяти
● У «Ренна» четыре поражения и одна победа в последних пяти играх
● «Метц» забил и пропустил одинаковое количество голов в последних пяти турах — 7
Прогноз
Можно поставить на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 2.03. Также стоит присмотреться к ставке на то, что первый гол забьет «Ренн» по 1.88.
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