«Метц» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (20.03.2021)

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вчера, 18:13

«Метц» сыграет против «Ренна» в матче французской Лиги 1. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Ренн». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10 и на победу «Метца» по 3.40.

Форма команд

«Метц» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 42 пункта. В этом сезоне у «Метца» 11 побед, девять ничьих и столько же поражений. Клуб забил 35 голов и пропустил 29 мячей. В случае победы в этом матче «Метц» может подняться на шестую строчку и оторваться от «Ренна» на четыре балла.

«Ренн» находится на восьмой строчке и имеет в активе 41 очко. Команда выиграла 11 поединков, восемь раз играла вничью и проиграла десять матчей. Клуб забил 34 гола и пропустил 32 мяча. В последних матчах у «Ренна» все очень плохо, клуб лишь недавно смог прервать серию из поражений.

Информация для ставок

● «Метц» проиграл всего в двух матчах из последних пяти

● У «Ренна» четыре поражения и одна победа в последних пяти играх

● «Метц» забил и пропустил одинаковое количество голов в последних пяти турах — 7

Прогноз

Можно поставить на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 2.03. Также стоит присмотреться к ставке на то, что первый гол забьет «Ренн» по 1.88.

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