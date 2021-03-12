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«Минай» — «Ингулец». Прогноз на матч чемпионата Украины (13.03.2021)

вчера, 13:43

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 18-й тур чемпионата Украины. «Минай» ждет в гости «Ингулец». Встреча состоится 13 марта, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Лига ставок 1.64 2.17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальное преимущество в этом поединке имеет «Минай». Команда играет домашний поединок, а поставить на их победу можно с коэффициентом 2.7. Победа «Ингульца» оценивается в 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 (2.21). Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 1.67. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Минай» является аутсайдером чемпионата и занимает предпоследнее место в таблице. Команда — новичок в сильнейшей лиге Украины, и такие выступления клуба вполне ожидаемы. В прошлом туре «Минай» крупно уступил лидеру чемпионата «Динамо» (0:3), а немного ранее одержал важную победу над «Олимпиком» (2:1).

«Ингулец», как и «Минай», имеет в своем активе 16 очков, но располагается на две позиции выше за счет хорошей разницы забитых и пропущенных мячей. Команда также проводит свой первый сезон в УПЛ и продолжает борьбу, чтобы остаться в сильнейшей лиге Украины. Неделю назад «Ингулец» сыграл вничью с «Колосом» (0:0), а туром ранее уступил «Десне» (0:3).

Информация для ставок

· «Минай» не выигрывает уже шесть матчей в чемпионате.

· Все четыре матча между командами в основное время закончились вничью.

· «Ингулец» не забивал на выезде в 2021 году (официальные матчи).

· Последние четыре матча «Миная» закончились тоталом больше 2.5 мячей.

Прогноз

Команда, которая выиграет этот матч, сможет существенно улучшить свое турнирное положение. Предположим, что оба коллектива не станут рисковать и будут искать ошибки соперника. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ТМ 2.5. Коэффициент на данный исход составляет 1.67.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Лига ставок 1.64 2.17
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shlomo
shlomo
вчера в 18:42
Много голов мы не увидим...
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