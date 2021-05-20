«Минск» — «Динамо» Брест. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (22.05.2021)

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сегодня, 04:40

В 10-м туре Высшей лиги Беларуси «Минск» дома сыграет против «Динамо» Брест. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет склоняется к победе гостей предстоящей игры. Поставить на успех «Динамо» Брест можно по коэффициенту 2.15, тогда, как шансы «Минска» одержать победу оцениваются в 3.35, а ничья идет с котировкой 3.25.

Что касается результативности, то здесь букмекеры склоняются к низовому формату встречи. Исход ТМ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.87, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

«Минск» не побеждал в четырех прошлых турах чемпионата. После поражений от минского «Динамо» (1:3) и «Торпедо» (1:2) команда сыграла вничью с «Витебском» (3:3) и «Слуцком» (2:2). В общем зачете Высшей лиги ФК «Минск» обосновался на десятой строчке, набрав в общей сложности десять очков. Последнюю победу в чемпионате команда оформила 17 апреля в гостях у «Немана» (2:0).

«Динамо» идет без поражений, сыграв 9 матчей в Высшей лиге. На счету клуба из Бреста четыре победы и пять ничейных встреч, что суммарно принесло ему 17 очков и 4-е место. В прошлом туре чемпионата «Динамо» с минимальным счетом одолело дома «Гомель» (1:0). Перед этим команда поделила очки с «Витебском» (0:0), «Слуцком» (1:1) и «Славией» (1:1).

Информация для ставок

«Минск» проиграл 4 прошлых матча с «Динамо»

В 4 предыдущих очных встречах команд сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Динамо» не проигрывало в 10 прошлых гостевых поединках чемпионата

Прогноз

«Динамо» надежно действует в защите, которая в девяти матчах пропустила всего три гола. За счет крепкой обороны коллектив из Бреста может рассчитывать на положительный исход в гостевой игре против «Минска», который стабильно уступает сопернику в очных противостояниях. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Динамо» с форой (0) по коэффициенту 1.6 в БК Фонбет.