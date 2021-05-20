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«Минск» — «Динамо» Брест. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (22.05.2021)

сегодня, 04:40

В 10-м туре Высшей лиги Беларуси «Минск» дома сыграет против «Динамо» Брест. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.453.252.14
Лига Ставок 3.40 3.30 2.14
Мелбет 3.30 3.42 2.08
1XBET 3.30 3.42 2.08

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет склоняется к победе гостей предстоящей игры. Поставить на успех «Динамо» Брест можно по коэффициенту 2.15, тогда, как шансы «Минска» одержать победу оцениваются в 3.35, а ничья идет с котировкой 3.25.

Что касается результативности, то здесь букмекеры склоняются к низовому формату встречи. Исход ТМ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.87, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

«Минск» не побеждал в четырех прошлых турах чемпионата. После поражений от минского «Динамо» (1:3) и «Торпедо» (1:2) команда сыграла вничью с «Витебском» (3:3) и «Слуцком» (2:2). В общем зачете Высшей лиги ФК «Минск» обосновался на десятой строчке, набрав в общей сложности десять очков. Последнюю победу в чемпионате команда оформила 17 апреля в гостях у «Немана» (2:0).

«Динамо» идет без поражений, сыграв 9 матчей в Высшей лиге. На счету клуба из Бреста четыре победы и пять ничейных встреч, что суммарно принесло ему 17 очков и 4-е место. В прошлом туре чемпионата «Динамо» с минимальным счетом одолело дома «Гомель» (1:0). Перед этим команда поделила очки с «Витебском» (0:0), «Слуцком» (1:1) и «Славией» (1:1).

Информация для ставок

  • «Минск» проиграл 4 прошлых матча с «Динамо»
  • В 4 предыдущих очных встречах команд сыграла ставка на ТБ (2,5)
  • «Динамо» не проигрывало в 10 прошлых гостевых поединках чемпионата

Прогноз

«Динамо» надежно действует в защите, которая в девяти матчах пропустила всего три гола. За счет крепкой обороны коллектив из Бреста может рассчитывать на положительный исход в гостевой игре против «Минска», который стабильно уступает сопернику в очных противостояниях. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Динамо» с форой (0) по коэффициенту 1.6 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.43 1.91 1.91 1.51 2.56
Лига Ставок 2.65 1.44 1.84 1.90 1.47 2.55
Мелбет 1.89 1.93
1XBET 1.89 1.93
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