«Мирандес» — «Малага». Прогноз на матч испанской Сегунды (01.03.2021)

1 марта 2021 года «Мирандес» примет на своем поле «Малагу» в рамках 27-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
|
- : -
сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Мирандес», на победу которого можно сделать ставку по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на то, что победит «Малага» — коэффициент 3.50. Ничейный исход оценивается в 2.85.
Форма команд
В нынешнем сезоне Сегунды «Мирандес» идет на девятой строчке в турнирной таблице. Оборона и атака этой команды не являются надежными, но это позволяет ей удерживать место в середине таблицы.
«Малага» переживает кризис. Клуб уже который год не может вернуться в Примеру. В нынешнем сезоне в активе у «анчоусов» 34 балла и 12-я строчка в таблице. С обороной у команды все плохо, редко в этом сезоне были матчи, когда кипер «Малаги» не вытаскивал мяч из сетки своих ворот.
Информация для ставок
- «Малага» выиграла два матча из последних пяти
- «Мирандес» победил в трех матчах из последних пяти
- У «Мирандеса» восемь забитых мячей в последних пяти матчах
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что только «Мирандес» забьет — коэффициент 1.37. Еще одна актуальная ставка — тотал голов меньше двух по коэффициенту 1.72. Оба клуба не отличаются хорошей атакой, не стоит ожидать от матча обилия забитых мячей.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад».