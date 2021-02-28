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«Мирандес» — «Малага». Прогноз на матч испанской Сегунды (01.03.2021)

вчера, 23:17

1 марта 2021 года «Мирандес» примет на своем поле «Малагу» в рамках 27-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.402.943.63
Мелбет 2.36 2.98 3.48
Лига ставок 2.30 2.90 3.45
Pin-up 2.30 2.90 3.45

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Мирандес», на победу которого можно сделать ставку по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на то, что победит «Малага» — коэффициент 3.50. Ничейный исход оценивается в 2.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне Сегунды «Мирандес» идет на девятой строчке в турнирной таблице. Оборона и атака этой команды не являются надежными, но это позволяет ей удерживать место в середине таблицы.

«Малага» переживает кризис. Клуб уже который год не может вернуться в Примеру. В нынешнем сезоне в активе у «анчоусов» 34 балла и 12-я строчка в таблице. С обороной у команды все плохо, редко в этом сезоне были матчи, когда кипер «Малаги» не вытаскивал мяч из сетки своих ворот.

Информация для ставок

  • «Малага» выиграла два матча из последних пяти
  • «Мирандес» победил в трех матчах из последних пяти
  • У «Мирандеса» восемь забитых мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что только «Мирандес» забьет — коэффициент 1.37. Еще одна актуальная ставка — тотал голов меньше двух по коэффициенту 1.72. Оба клуба не отличаются хорошей атакой, не стоит ожидать от матча обилия забитых мячей.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.402.943.63
Мелбет 2.36 2.98 3.48
Лига ставок 2.30 2.90 3.45
Pin-up 2.30 2.90 3.45
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:07
Возможна ничья
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