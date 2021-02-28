«Мирандес» — «Малага». Прогноз на матч испанской Сегунды (01.03.2021)

1614543479

вчера, 23:17

1 марта 2021 года «Мирандес» примет на своем поле «Малагу» в рамках 27-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Мирандес», на победу которого можно сделать ставку по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на то, что победит «Малага» — коэффициент 3.50. Ничейный исход оценивается в 2.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне Сегунды «Мирандес» идет на девятой строчке в турнирной таблице. Оборона и атака этой команды не являются надежными, но это позволяет ей удерживать место в середине таблицы.

«Малага» переживает кризис. Клуб уже который год не может вернуться в Примеру. В нынешнем сезоне в активе у «анчоусов» 34 балла и 12-я строчка в таблице. С обороной у команды все плохо, редко в этом сезоне были матчи, когда кипер «Малаги» не вытаскивал мяч из сетки своих ворот.

Информация для ставок

«Малага» выиграла два матча из последних пяти

«Мирандес» победил в трех матчах из последних пяти

У «Мирандеса» восемь забитых мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что только «Мирандес» забьет — коэффициент 1.37. Еще одна актуальная ставка — тотал голов меньше двух по коэффициенту 1.72. Оба клуба не отличаются хорошей атакой, не стоит ожидать от матча обилия забитых мячей.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад».