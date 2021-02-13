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«Мирандес» — «Жирона». Прогноз на матч испанской Сегунды (13.02.2021)

сегодня, 15:48

«Мирандес» принимает «Жирону» на своем поле в рамках 25-го тура испанской Сегунды. Матч состоится 13 февраля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.372.953.66
Мелбет 2.34 3.01 3.46
Лига ставок 2.26 3.00 3.40
Pin-up 2.30 3.00 3.25

Ставки букмекеров

Букмекеры советуют присмотреться к ставке на победу «Мирандеса» по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивают в 2.95, а победа «Жироны» идет за 3.50. Это будет непростой поединок, где совершенно точно стоит ожидать забитых голов.

Форма команд

В нынешнем сезоне Сегунды «Мирандес» идет на восьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 36 пунктов. Для клуба этот сезон складывается хорошо, но все же команда не может прыгнуть выше головы и начать бороться за выход в Примеру. «Мирандес» забил 23 гола и пропустил 18. Свой последний поединок команда выиграла у «Кастельона».

«Жирона» находится на девятой строчке в таблице и имеет в активе 33 очка. Команда мало забивает (17 голов) и много пропускает (20). Свой последний матч «Жирона» проиграла. В нынешнем сезоне каталонцы уже вряд ли вылетят, но за путевку в Примеру совершенно точно бороться не смогут.

Информация для ставок

  • «Мирандес» победил только в четырех матчах на своем поле из двенадцати
  • «Жирона» не забивала в трех из последних пяти матчей в гостях
  • «Мирандес» выиграл три последних матча в Сегунде

Прогноз

Букмекеры считают, что в этом матче можно поставить на «оба клуба забьют» — коэффициент 2.15.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Вольфсбург» — «Боруссия» М.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.372.953.66
Мелбет 2.34 3.01 3.46
Лига ставок 2.26 3.00 3.40
Pin-up 2.30 3.00 3.25
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shlomo
shlomo
сегодня в 15:51
Будет борьба и думаю, что мы увидим ТБ (2,5)
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