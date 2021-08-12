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«Мольде» — «Трабзонспор». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

сегодня, 00:01

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Трабзонспор» отправится в гости к «Мольде». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров фаворит в этой игре отсутствует. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.32. В случае победы «Трабзонспора» зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно также выбрать по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.63 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

Норвежский клуб провел первую игру на выезде, где выдал невероятную голевую ничью (3:3). Продолжила ТБшный футбол команда и в национальном чемпионате, сыграв с «Хаугесундом» со счетом 5:4. Такой футбол не может не радовать болельщиков, поэтому они заполнят стадион вновь, чтобы увидеть проход своей команды в следующий этап квалификации ЛК.

«Трабзонспор» дома выдал голевую феерию, но не смог забить больше, чем пропустить, поэтому вынужден согласиться с ничьей (3:3). Теперь же коллектив отправляется в Норвегию, где его ожидает сложная игра, но отступать некуда.

Информация для ставок

  • В последних восьми матчах с участием «Мольде» было забито минимум два гола
  • Беспроигрышная серия «Трабзонспора» во всех турнирах насчитывает 17 игр
  • Всего один раз проиграл норвежский коллектив в крайних восьми поединках
  • «Трабзонспор» забивает в 11 из 12 последних встреч

Прогноз

Нас ждет интересный поединок двух примерно равных по классу команд. Трудно сказать, кто будет владеть преимуществом и в итоге окажется победителем. Но, скорее всего, как и в первом матче увидим здесь много опасных атак и обмен голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Локомотива» в матче квалификации Лиги конференций с «Копенгагеном».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.58 1.83 1.95
Мелбет 2.27 1.56
1XBET 2.27 1.51
BetBoom 2.38 1.59 1.87 1.94
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:29
Победа хозяев
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