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«Наполи» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (28.11.2021)

27 ноября 2021, 17:37

В 14-м туре Серии А «Наполи» принимает дома амбициозный «Лацио». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Италия. Серия А 2021/2022
Наполи
Лацио
4 : 0
завершен
28 ноября 2021, 22:45
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.833.914.52
Фонбет 1.85 3.70 4.20
Мелбет 1.76 3.93 4.82
1XBET 1.80 3.92 4.88
BetBoom 1.89 3.82 4.02

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Наполи», ставки на его победу принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.82. Рискнуть на триумф гостей можно по 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.85.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.11, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Наполи» выступает достаточно стабильно и, несмотря на поражение в прошлом туре чемпионата, остается лидером турнирной таблицы. Команда набрала 32 очка и опережает «Милан» по дополнительным показателям. Еще одной интригой станет противостояние футболистов против своего бывшего тренера Маурицио Сарри, который много времени провел в Неаполе. Последние два матча Серии А для «Наполи» завершились поражением «Интеру» (2:3) и ничейным исходом с «Вероной» (1:1).

Римский «Лацио» пытается держаться в группе лидеров, но часто теряет очки и перед стартом очередного тура расположился на шестой позиции с 21 очком. Команда имеет положительную разницу мячей (25:21) и в выездном матче с лидером постарается ее не ухудшить. В последнем матче чемпионата Италии «Лацио» проиграл на своем поле «Ювентусу» (0:2), а ранее без проблем разобрался с «Салернитаной» (3:0).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Наполи» завершились исходом «обе забьют»
  • Пять из семи последних матчей «Лацио» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Наполи» выиграл пять последних матчей у «Лацио» на своем стадионе
  • Шесть из десяти встреч между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Наполи» лидирует в чемпионате и должен побеждать, несмотря на встречу с неуступчивым соперником. Предполагаем, что команда сможет продлить домашнюю победную серию над римским клубом. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.70 1.31 2.29 1.69 1.80 2.11
Мелбет 2.37 1.62
1XBET 9.68 1.07
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Все комментарии
Gahi
Gahi
27 ноября в 18:52
В этом матче обе команды забьют. Удачи
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
27 ноября в 18:30
«Лацио» победит.
shlomo
shlomo
27 ноября в 17:41
Хозяева не проиграют
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