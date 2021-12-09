«Наполи» — «Лестер». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

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сегодня, 09:00

В заключительном туре Лиги Европы «Наполи» принимает дома нестабильный «Лестер». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Наполи», ставки на победу итальянцев принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.08. Рискнуть на триумф гостей можно по 3.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.85.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Наполи» немного сдал в результатах. Команда стала чаще проигрывать в Серии А, что откинуло ее сразу на третье место с 36 очками. Команда также рискует покинуть и Лигу Европы. Клуб из Неаполя идет на третьем месте с семью очками. В прошлых двух поединках Лиги Европы неаполитанский клуб проиграл на выезде «Спартаку» (1:2) и оказался сильнее «Легии» (4:1).

«Лестер» очень плохо выступает в АПЛ , где идет на 11-м месте с 19 очками. В Лиге Европы дела обстоят куда лучше, ведь клуб лидирует в группе, набрав восемь очков. Тем не менее, проигрывать команде в Неаполе нельзя, так как поражение, вероятнее всего, оставит ее за бортом соревнований. В прошлом матче Лиги Европы «Лестер» обыграл на своем поле «Легию» (3:1), а ранее разошелся миром со «Спартаком» (1:1).

Информация для ставок

«Наполи» выиграл всего один матч из последних шести во всех турнирах

Шесть последних матчей «Лестера» на выезде завершились исходом «обе забьют»

Пять последних матчей «Наполи» и «Лестера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды находятся примерно в одинаковой ситуации в группе. Предполагаем, что клубы порадуют болельщиков большим количеством голов. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 можно в букмекерской конторе Мелбет.