«Насионал» — «Риу Аве». Прогноз на матч чемпионата Португалии (19.05.2021)

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вчера, 15:22

«Насионал» сыграет против «Риу Аве» в очередном туре португальской Примейры 19 мая. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Риу Аве». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.69. Также можно поставить на победу «Насионала» за 5.40 и на ничейный исход за 3.90.

Форма команд

«Насионал» набрал 25 пунктов и идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах команда показывает ужасную игру, клуб уже на грани вылета и с каждым поединком только ухудшает свою ситуацию. Поражение в грядущем матче может отправить «Насионал» в низшую лигу. Клуб сам себя загнал в такую непростую ситуацию и шансов исправить это практически нет.

«Риу Аве» набрал 31 пункт. Команда находится на 16-й строчке в турнирной таблице. В последних поединках «Риу Аве», как и его соперник, не может похвастаться хорошей игрой. «Риу Аве» играет гораздо хуже «Насионала» и имеет длительную серию без побед. Тем не менее у «Риу» больше очков и возможностей, для того чтобы остаться в чемпионате на следующий сезон.

Информация для ставок

«Насионал» не побеждает четыре игры подряд

«Риу Аве» пропустил семь голов в пяти последних матчах

«Риу Аве» не побеждает вот уже 11 игр подряд

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.97.

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