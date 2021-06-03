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Нидерланды (до 21) — Германия (до 21). Прогноз на матч чемпионата Европы U21 (03.06.2021)

сегодня, 07:04

Сборные Нидерланды и Германии сыграют в полуфинале молодёжного чемпионата Европы. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает минимальное предпочтение сборной Германии. Поставить на победу номинальных гостей можно по коэффициенту 2.6. Победа Нидерландов оценивается в 2.75. Ничейный исход в основное время представлен коэффициентом 3.25

На тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают коэффициент 2.00. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.83. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.75.

Форма команд

Нидерланды начали турнир не слишком уверенно, сыграв вничью в двух стартовых турах, но после разыгрались и разгромили Венгрию (6:1), а следом обыграли Францию (2:1) в 1/4 финала. Команда находится в неплохой форме и в хорошем настроении готовится к полуфинальной встрече.

Германии тоже трудно дается этот турнир. Команда стартовала с победы, но потом было три ничейных результата, среди которых (0:0) с Румынией. В четвертьфинальной встрече лишь в серии пенальти была обыграна сборная Дании.

Информация для ставок

  • Нидерланды выиграли два из последних четырех матчей
  • Три последних матча Германии завершились ничейным результатом в основное время
  • Очный поединок команд в марте закончился ничьей (1:1)
  • Ставка «обе забьют» срабатывает в пяти последних матчах сборной Нидерландов

Прогноз

Равные по результатам команды, равные коэффициенты, равный настрой. Всё склоняется к тому, что будет упорная борьба, без явного преимущества одной из команд. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Мелбет.

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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 11:39
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является Нидерланды (до 21)
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