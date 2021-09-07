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Нидерланды — Турция. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (07.09.2021)

сегодня, 10:33

Очередной тур квалификации на чемпионат мира подарит нам интересную встречу, где сборная Турции сыграет на выезде с Нидерландами. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.355.478.88
Фонбет 1.33 5.40 8.80
Мелбет 1.34 5.85 10.00
1XBET 1.34 5.85 10.00
BetBoom 1.33 5.30 10.00

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.36. Поверить в успех Турции можно по коэффициенту 9. Ничейный результат котируется цифрой 5.9.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо больше и достигает 2.44.

Форма команд

Сборная Турции является лидером своей группы, опережая ближайшего соперника на один пункт в турнирной таблице. Команда не лучшим образом провела Евро 2020, однако на данный момент имеет отличные шансы выйти на ЧМ-2022, что позволит реабилитироваться перед своими болельщиками. В прошлом матче сборная Турции обыграла Гибралтар (4:0), а ранее разошлась миром на своем поле с Черногорией (2:2).

Нидерланды проиграли Турции в матче первого круга, поэтому к этому матчу команда должна подойти более ответственно. Коллектив идет на втором месте и в случае победы сможет переместиться на первую строчку. Нидерланды обладают известными игроками во всех линиях и являются большими фаворитами матча, однако игроки должны на поле доказать свои амбиции. В прошлом матче команда крупно обыграла Черногорию (4:0), а ранее сыграла вничью на выезде с Нидерландами (1:1).

Информация для ставок

  • Нидерланды проиграли один матч из десяти последних во всех турнирах, а Турция уступила в трех поединках
  • Четыре из пяти последних матчей Турции закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Турция выиграла две последних встречи с Нидерландами
  • Четыре из шести последних матчей между сборными закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Нидерланды находятся в хорошей физической форме и имеют большую мотивацию выйти на первое место в группе. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу. Сделать ставку на победу Нидерландов с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.61 1.86 2.00
Мелбет 2.45 1.65
1XBET 2.45 1.65
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 10:45
Скорее всего в этом матче будет ничья. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 10:44
Хозяева выиграют
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