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«Нива» — «Агробизнес». Прогноз на матч Первой лиги Украины (05.06.2021)

сегодня, 07:56

В 29-м туре Первой лиги Украины «Нива» примет на своем поле «Агробизнес». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Агробизнес» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.52. Победа «Нивы» оценивается в 5.2. Ставка на ничейный исход составляет 4.00.

На тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.95. Ставка на низовой матч (ТМ 2.5) представлена коэффициентом 1.85. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.81.

Форма команд

«Нива» в последних матчах чередует победы с поражениями. В прошлом туре команда разгромно уступила «Николаеву» (0:4), а туром ранее обыграла «Полесье» (2:0). Тернопольский клуб всё еще не обезопасил себя от вылета в низший дивизион и наверняка постарается решить задачу в ближайшем туре.

«Агробизнес», в свою очередь, продолжает бороться за выход в УПЛ, на счету каждое заработанное очко. В последнем матче команда из Волочиска уступила в родных стенах «ВПК-Агро» (1:2), а до этого на выезде обыграла «Кремень» (1:0). Подопечные Александра Чижевского будут настроены только на победу в грядущем поединке.

Информация для ставок

  • «Нива» пропускает дома в восьми из девяти последних поединков
  • Прошлая игра этих команд завершилась победой «Агробизнеса» (4:0)
  • «Нива» и «Агробизнес» никогда не играли вничью
  • «Агробизнес» забивает в каждом из последних девяти выездных матчей

Прогноз

«Агробизнес» продолжает битву за повышение в классе и отдаст все силы ради победы в этом матче. Ожидаем тотальное преимущество и итоговую победу гостевой команды. Сделать ставку на победу «Агробизнеса» с форой (-1) по коэффициенту 1.95 можно в букмекерской конторе Мелбет.

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Ставки на футбольные матчи
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shlomo
shlomo
сегодня в 09:09
Хозяева не проиграют
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