«Нива» — «Агробизнес». Прогноз на матч Первой лиги Украины (05.06.2021)

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сегодня, 07:56

В 29-м туре Первой лиги Украины «Нива» примет на своем поле «Агробизнес». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Агробизнес» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.52. Победа «Нивы» оценивается в 5.2. Ставка на ничейный исход составляет 4.00.

На тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.95. Ставка на низовой матч (ТМ 2.5) представлена коэффициентом 1.85. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.81.

Форма команд

«Нива» в последних матчах чередует победы с поражениями. В прошлом туре команда разгромно уступила «Николаеву» (0:4), а туром ранее обыграла «Полесье» (2:0). Тернопольский клуб всё еще не обезопасил себя от вылета в низший дивизион и наверняка постарается решить задачу в ближайшем туре.

«Агробизнес», в свою очередь, продолжает бороться за выход в УПЛ , на счету каждое заработанное очко. В последнем матче команда из Волочиска уступила в родных стенах «ВПК-Агро» (1:2), а до этого на выезде обыграла «Кремень» (1:0). Подопечные Александра Чижевского будут настроены только на победу в грядущем поединке.

Информация для ставок

«Нива» пропускает дома в восьми из девяти последних поединков

Прошлая игра этих команд завершилась победой «Агробизнеса» (4:0)

«Нива» и «Агробизнес» никогда не играли вничью

«Агробизнес» забивает в каждом из последних девяти выездных матчей

Прогноз

«Агробизнес» продолжает битву за повышение в классе и отдаст все силы ради победы в этом матче. Ожидаем тотальное преимущество и итоговую победу гостевой команды. Сделать ставку на победу «Агробизнеса» с форой (-1) по коэффициенту 1.95 можно в букмекерской конторе Мелбет.

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