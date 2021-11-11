Норвегия – Латвия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (13.11.2021)

1636634743

11 ноября 2021, 15:45

Квалификация к чемпионату мира, который состоится в Катаре, подходит к своему завершению — в своем предпоследнем матче отбора сборная Норвегии на родном стадионе примет Латвию. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Норвегия будет проводить игру с одной из слабейших сборных в своей группе, потому является однозначным фаворитом поединка. Линия БК Мелбет предлагает коэффициент 1.72 на победу хозяев с форой (-2), остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 8.5, а поверить в сенсационный успех гостевой сборной можно по коэффициенту 20.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.55. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.48. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.66.

Форма команд

Норвегия еще не обеспечила себе даже плей-офф раунд, поэтому продолжает бороться в своей очень плотной группе, находясь на втором месте и имея в активе 17 очков. В минувшем туре она обыграла в домашнем поединке Черногорию (2:0), а туром ранее расписала ничью (1:1) со сборной Турции на выезде.

Латвия ни на что не претендовала изначально, а потому просто доигрывает квалификацию, борясь за престиж своей страны. В прошлых турах латвийцам удалось навязать борьбу и доставить проблемы обоим претендентам на поездку в Катар, но отобрать очки все-таки не получилось – минимальные поражения от Нидерландов (0:1) и Турции (1:2).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Норвегии составляет пять игр

Латвия не может победить в четырех поединках кряду

В последних шести матчах с участием Норвегии было забито минимум два гола

Минувшая очная встреча завершилась поражением Латвии (0:2)

Прогноз

Нет сомнений, что этот матч будет проходить по сценарию домашнего коллектива. Норвегия будет владеть преимуществом и, конечно же, оформит очередные три очка. Но латвийцы всегда борются и не дают себя громить, поэтому предлагаем взять ставку на Латвию с форой (+2.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.66.