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«Норвич» — «Блэкберн»: прогноз на матч Чемпионшипа (20.03.2021)

вчера, 10:22

«Норвич» сыграет против «Блэкберна» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Этот поединок запланирован на 20 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.564.206.48
Лига Ставок 1.47 4.50 6.40
Фонбет Live! 7.30 1.19 14.00
Мелбет 1.48 4.60 7.16
Pin-Up.ru 2.54 3.05 2.87
BetBoom 1.49 4.20 6.50

Ставки букмекеров

«Норвич» — фаворит этого матча. На победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.56. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Блэкберна» по 6.40, а на ничейный исход по 4.20.

Форма команд

«Норвич» фаворит не только этого поединка, но и всего Чемпионшипа. Клуб расположился на первой строчке в таблице и имеет в активе 82 пункта. В нынешнем сезоне у «Норвича» 25 побед, семь ничьих и пять поражений. Клуб забил 55 мячей и пропустил 26 голов. В последних матчах «Норвич» очень хорош, у клуба потрясающая беспроигрышная серия. Поединок против «Блэкберна» может не только продлить победную серию, но еще и увеличить отрыв от ближайшего оппонента в лице «Уотфорда».

«Блэкберн» находится на 15-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 45 пунктов. В нынешнем сезоне у клуба 12 побед, девять ничьих и 16 поражений. Команда забила 49 голов и пропустила 41 мяч. В последних поединках у «Блэкберна» дела идут не лучшим образом, клуб регулярно теряет очки. Матч против «Норвича» может пополнить копилку провалов.

Информация для ставок

● «Блэкберн» не побеждает в Чемпионшипе три матча кряду
● «Норвич» победил в девяти матчах кряду
● У «Норвича» десять забитых и один пропущенный мяч в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — три забитых мяча по коэффициенту 3.60. Также можно поставить на то, что гол будет забит с 61 по 75 минуту по коэффициенту 2.38.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Престон» — «Лутон Таун».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.76 1.66 2.32
Лига Ставок 2.15 1.65 1.71 2.07
Мелбет 2.20 1.70
Pin-Up.ru 2.10 1.67 1.58 2.27 1.29 3.30
BetBoom 3.30 1.29 2.08 1.68 1.64 2.15
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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:28
Хозяева не проиграют
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:23
Хозяева должны побеждать
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