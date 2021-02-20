ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ноттингем Форест» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.02.2021)

вчера, 05:38

«Ноттингем Форест» сыграет против «Блэкберна» в рамках 31-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.673.302.87
Fonbet Live! 1.14 6.30 63.00
Мелбет 2.50 3.27 3.07
Лига ставок 2.60 3.00 2.85
Pin-up 2.58 3.10 2.77
BetBoom 2.40 3.10 3.00

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Ноттингема» и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 2.65. Также можно сделать ставку на триумф «Блэкберна» за 2.80 и на ничейный исход за 3.30.

Форма команд

«Ноттингем Форест» когда-то был великим клубом, но эти времена давно прошли. Команда находится на 18-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа и имеет в активе 33 очка. Команда выиграла 8 матчей из 30 и забила 25 мячей, в графе «пропущенные голы» у «Фореста» 31 мяч.

«Блэкберн» находится на 12-й строчке в таблице и имеет в активе 39 баллов. Команда забила 43 мяча и пропустила 33 гола. В этом сезоне у клуба 11 побед в 29 матчах. У «Блэкберна», как и у «Ноттингема», не получаются последние матчи. Команда проиграла 3 последних матча. Это будет интересный матч, оба клуба потеряли уверенность в себе и сбились с пути.

Информация для ставок

  • «Блэкберн» не может победить три матча кряду
  • «Ноттингем» победил в двух из последних пяти матчей
  • У «Блэкберна» 6 домашних побед в 14 матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что последний гол будет забит с 73 по 90 минуту с коэффициентом 2.10. Также букмекеры принимают ставки на гол «Ноттингема» в первом тайме за 1.43. Эти клубы не отличаются агрессивной игрой и невероятными тактическими схемами, не стоит ждать от них перформанса и обилия забитых мячей.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Англии «Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.673.302.87
Fonbet Live! 1.14 6.30 63.00
Мелбет 2.50 3.27 3.07
Лига ставок 2.60 3.00 2.85
Pin-up 2.58 3.10 2.77
BetBoom 2.40 3.10 3.00
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 06:27
Гости не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100