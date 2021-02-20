«Ноттингем Форест» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.02.2021)

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вчера, 05:38

«Ноттингем Форест» сыграет против «Блэкберна» в рамках 31-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Ноттингема» и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 2.65. Также можно сделать ставку на триумф «Блэкберна» за 2.80 и на ничейный исход за 3.30.

Форма команд

«Ноттингем Форест» когда-то был великим клубом, но эти времена давно прошли. Команда находится на 18-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа и имеет в активе 33 очка. Команда выиграла 8 матчей из 30 и забила 25 мячей, в графе «пропущенные голы» у «Фореста» 31 мяч.

«Блэкберн» находится на 12-й строчке в таблице и имеет в активе 39 баллов. Команда забила 43 мяча и пропустила 33 гола. В этом сезоне у клуба 11 побед в 29 матчах. У «Блэкберна», как и у «Ноттингема», не получаются последние матчи. Команда проиграла 3 последних матча. Это будет интересный матч, оба клуба потеряли уверенность в себе и сбились с пути.

Информация для ставок

«Блэкберн» не может победить три матча кряду

«Ноттингем» победил в двух из последних пяти матчей

У «Блэкберна» 6 домашних побед в 14 матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что последний гол будет забит с 73 по 90 минуту с коэффициентом 2.10. Также букмекеры принимают ставки на гол «Ноттингема» в первом тайме за 1.43. Эти клубы не отличаются агрессивной игрой и невероятными тактическими схемами, не стоит ждать от них перформанса и обилия забитых мячей.

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