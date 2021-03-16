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«Ноттингем Форест» — «Норвич Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.03.2021)

вчера, 20:45

«Норвич» сыграет в гостях против «Ноттингем Форест», этот поединок пройдет в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. В нынешнем сезоне «Норвич» очень хорош, эта команда имеет все шансы попасть в АПЛ, но для этого необходимо продолжать побеждать в каждом поединке. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущую встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.223.521.97
Лига Ставок 4.40 3.45 1.81
Фонбет 4.60 3.50 1.82
Мелбет 4.58 3.44 1.83
BetBoom 4.40 3.35 1.84

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Норвич Сити». На победу этого клуба букмекеры рекомендуют сделать ставку по коэффициенту 1.93. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 3.40 и на победу «Ноттингема» по коэффициенту 4.15.

Форма команд

В этом сезоне «Ноттингем Форест» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. Некогда один из самых сильных клубов Англии вынужден сражаться за место в Чемпионшипе. Клуб набрал 41 очко. У «Ноттингема» десять побед, 11 ничьих и 15 поражений. Клуб забил 29 голов и пропустил 35 мячей. В последних поединках «Ноттингем» не показывает своих лучших результатов, клуб регулярно теряет очки.

«Норвич» — фаворит нынешнего сезона Чемпионшипа. Клуб расположился на первой строчке в турнирной таблице и имеет 79 баллов в активе. «Норвич» выиграл 24 поединках, семь раз играл вничью и проиграл в семи матчах. В последних поединках у «Норвича» всё хорошо, команда регулярно набирает драгоценные три балла. «Норвичу» нужно выиграть еще несколько матчей и команда точно попадет в АПЛ, отрыв от второго места составляет десять очков.

Информация для ставок

  • «Норвич» выиграл последние пять матчей в чемпионате
  • «Ноттингем» победил в одном матче из последних пяти
  • «Норвич» забил 11 мячей в последних пяти встречах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.12. Также можно сделать ставку на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.90.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.56 1.80 2.09
Лига Ставок 2.35 1.55 1.71 2.06
Мелбет 1.79 2.14
BetBoom 2.25 1.59 1.65 2.13 1.34 3.05
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 22:04
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Норвич Сити»
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