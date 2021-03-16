«Ноттингем Форест» — «Норвич Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.03.2021)

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вчера, 20:45

«Норвич» сыграет в гостях против «Ноттингем Форест», этот поединок пройдет в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. В нынешнем сезоне «Норвич» очень хорош, эта команда имеет все шансы попасть в АПЛ , но для этого необходимо продолжать побеждать в каждом поединке. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущую встречу.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Норвич Сити». На победу этого клуба букмекеры рекомендуют сделать ставку по коэффициенту 1.93. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 3.40 и на победу «Ноттингема» по коэффициенту 4.15.

Форма команд

В этом сезоне «Ноттингем Форест» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. Некогда один из самых сильных клубов Англии вынужден сражаться за место в Чемпионшипе. Клуб набрал 41 очко. У «Ноттингема» десять побед, 11 ничьих и 15 поражений. Клуб забил 29 голов и пропустил 35 мячей. В последних поединках «Ноттингем» не показывает своих лучших результатов, клуб регулярно теряет очки.

«Норвич» — фаворит нынешнего сезона Чемпионшипа. Клуб расположился на первой строчке в турнирной таблице и имеет 79 баллов в активе. «Норвич» выиграл 24 поединках, семь раз играл вничью и проиграл в семи матчах. В последних поединках у «Норвича» всё хорошо, команда регулярно набирает драгоценные три балла. «Норвичу» нужно выиграть еще несколько матчей и команда точно попадет в АПЛ , отрыв от второго места составляет десять очков.

Информация для ставок

«Норвич» выиграл последние пять матчей в чемпионате

«Ноттингем» победил в одном матче из последних пяти

«Норвич» забил 11 мячей в последних пяти встречах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.12. Также можно сделать ставку на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.90.