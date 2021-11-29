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«Ньюкасл» — «Норвич Сити». Прогноз на матч АПЛ (30.11.2021)

29 ноября 2021, 17:51

30 ноября 2021 года состоится поединок «Ньюкасла» против «Норвича». Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Ньюкасл». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.75, а победа гостей в 4.05.

Форма команд

«Ньюкасл» расположился на последней строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба — шесть баллов. Команда не выиграла ни одного матча, шесть раз играла вничью и проиграла в семи встречах. Всего у «Ньюкасла» 15 забитых и 29 пропущенных мячей.

«Норвич» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — девять баллов. У «Норвича» две победы, три ничьих и восемь поражений. Английский коллектив забил семь мячей и пропустил 27 голов.

Информация для ставок

● «Норвич» не проигрывает три поединка кряду
● «Ньюкасл» не побеждает вот уже 14 игр кряду
● У «Норвича» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Норвича» или ничейный исход по коэффициенту 1.95. «Ньюкасл» еще ни разу не побеждал, это отличный шанс для «Норвича» заработать хотя бы 1 балл.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.45 2.00 1.91 1.55 2.60
Мелбет 2.07 1.85
1XBET 1.08 8.58
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Все комментарии
d776yxnfscfb
d776yxnfscfb
29 ноября в 19:45
Футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн) одержит победу
gubahfzh9qev
gubahfzh9qev
29 ноября в 19:44
Футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн) выиграет матч.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
29 ноября в 18:55
«Ньюкасл» победит впервые в сезоне.
shlomo
shlomo
29 ноября в 18:53
Игра на три результата
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