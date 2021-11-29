«Ньюкасл» — «Норвич Сити». Прогноз на матч АПЛ (30.11.2021)

30 ноября 2021 года состоится поединок «Ньюкасла» против «Норвича». Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок.
|
1 : 1
завершен
вчера, 22:30
Ставки букмекеров
Фаворит противостояния — «Ньюкасл». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.75, а победа гостей в 4.05.
Форма команд
«Ньюкасл» расположился на последней строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба — шесть баллов. Команда не выиграла ни одного матча, шесть раз играла вничью и проиграла в семи встречах. Всего у «Ньюкасла» 15 забитых и 29 пропущенных мячей.
«Норвич» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — девять баллов. У «Норвича» две победы, три ничьих и восемь поражений. Английский коллектив забил семь мячей и пропустил 27 голов.
Информация для ставок
● «Норвич» не проигрывает три поединка кряду
● «Ньюкасл» не побеждает вот уже 14 игр кряду
● У «Норвича» четыре забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Норвича» или ничейный исход по коэффициенту 1.95. «Ньюкасл» еще ни разу не побеждал, это отличный шанс для «Норвича» заработать хотя бы 1 балл.