«Ньюкасл» — «Норвич Сити». Прогноз на матч АПЛ (30.11.2021)

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29 ноября 2021, 17:51

30 ноября 2021 года состоится поединок «Ньюкасла» против «Норвича». Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Ньюкасл». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.75, а победа гостей в 4.05.

Форма команд

«Ньюкасл» расположился на последней строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба — шесть баллов. Команда не выиграла ни одного матча, шесть раз играла вничью и проиграла в семи встречах. Всего у «Ньюкасла» 15 забитых и 29 пропущенных мячей.

«Норвич» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — девять баллов. У «Норвича» две победы, три ничьих и восемь поражений. Английский коллектив забил семь мячей и пропустил 27 голов.

Информация для ставок

● «Норвич» не проигрывает три поединка кряду

● «Ньюкасл» не побеждает вот уже 14 игр кряду

● У «Норвича» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Норвича» или ничейный исход по коэффициенту 1.95. «Ньюкасл» еще ни разу не побеждал, это отличный шанс для «Норвича» заработать хотя бы 1 балл.