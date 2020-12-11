«Ньюкасл» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч чемпионата Англии (12.12.2020)

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вчера, 02:30

«Ньюкасл» принимает «Вест Бромвич» в поединке 12-го тура АПЛ . Сумеют ли гости вырваться из зоны вылета?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет выставила свои котировки на этот поединок. Небольшим фаворитом выглядит «Ньюкасл» с коэффициентом 2,22, ничья представлена котировкой 3,50, а триумф гостей выделен котировкой 3,48.

Тотал в этом поединке находится на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 2,26, а меньше за 1,71.

Форма команд

«Ньюкасл» испытывает серьезные проблемы с составом перед поединком с «Вест Бромвичем». На текущий момент в лазарете находятся восемь игроков. Семь из них уже готовы начать тренировки с клубом, но это не значит, что в ближайших встречах все игроки будут готовы помочь своей команде. «Сороки» в прошлом туре обыграли «Кристал Пэлас» (2:0). Благодаря этому триумфу удалось подняться на 13-ю позицию в АПЛ .

«Вест Бромвич» пока неудачно выступает в этом году. У команды всего лишь одна победа в одиннадцати проведенных поединках, разница забитых и пропущенных мячей «-15». В прошлом туре команде не удалось начать победную серию. После первого триумфа в АПЛ над «Шеффилд Юнайтед» (1:0) последовало поражение от «Кристал Пэлас» (1:5). Слабая игра в атаке мешает «Вест Бромвичу» улучшить свои результаты.

Информация для ставок

«Ньюкасл» выиграл 3 из 10 последних домашних матчей

«Вест Бромвич» выиграл 1 из 10 последних выездных поединков

Между собой команды встречались шесть раз за последние пять лет По две победы на счету обоих клубов, еще два поединка завершились вничью

Прогноз

Мы считаем, что игра раскроется, ни одна из команд не будет отсиживаться в обороне. В этом случае перспектив на обмен голами от «Ньюкасла» и «Вест Бромвича» более чем достаточно. Предлагаем сыграть ставку на то, что обе команды забьют. В букмекерской конторе Мелбет такой исход выделен коэффициентом 1,94.