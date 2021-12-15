ОФИ — «Арис». Прогноз на матч чемпионата Греции (16.12.2021)

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сегодня, 22:06

ОФИ сыграет против «Ариса» в рамках 14-го тура Суперлиги Греции. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Арис». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа хозяев в 2.95.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне ОФИ идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В последних встречах греческий футбольный клуб уступил «Олимпиакосу», а также выиграл у «Ионикоса» и победил «Волос».

«Арис» расположился на седьмой строчке, в активе клуба 17 баллов. Стоит отметить, что с «Ариса» в этом сезоне сняли шесть баллов по Решению Федерации футбола Греции. В последних встречах греческий коллектив уступил «Олимпиакосу», а также выиграл у «Астераса» и одолел ПАОК .

Информация для ставок

«Арис» выиграл три матча из последних пяти

ОФИ проиграл три матча из последних пяти

У «Ариса» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.20. В последнее время оба клуба неплохо играют в атаку, особенно это касается «Ариса», который регулярно забивает. Голы в этом матче точно будут. Фаворитами являются гости, которые находятся в хорошей форме.