«Олимпик» — «Днепр-1». Прогноз на матч чемпионата Украины (22.02.2021)

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сегодня, 20:08

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 15-й тур чемпионата Украины. «Олимпик» ждет в гости «Днепр-1». Встреча состоится 22 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Днепр-1». Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.37. Победа «Олимпика» оценивается в 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.99. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Днепр-1» еще в первой половине чемпионата имел серию поражений, которая длилась шесть матчей. Команда провела качественные сборы, и в единственной официальной игре этого года смогла победить на своем поле «Ингулец» (2:0). Клуб на время покинул зону вылета и набрал 11 очков.

«Олимпик» расположился немного выше своих конкурентов и находится на восьмой позиции, однако последние результаты команды не радуют болельщиков и руководство клуба. За последние пять матчей команда выиграла всего в одном, а в прошлом туре на выезде уступила лидеру чемпионата «Динамо Киев» (1:3).

Информация для ставок

«Днепр-1» выиграл один из последних пяти матчей в чемпионате Украины

«Олимпик» из пяти последних матчей УПЛ смог одержать победу только в одном

смог одержать победу только в одном Три из четырех последних матчей между командами завершились тоталом больше 2,5 мячей

«Днепр-1» забивает на выезде 12 матчей подряд

Прогноз

Нас ждет множество борьбы между командами и местами яркий контратакующий футбол. Предположим, что забитых мячей в этой игре будет достаточно. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал больше 2,5 мячей можно с коэффициентом 1.82.

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