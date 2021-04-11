«Олимпик» — «Колос». Прогноз на матч чемпионата Украины (11.04.2021)

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вчера, 12:26

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 21-й тур чемпионата Украины.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальное преимущество в этом поединке имеет «Колос». Команда играет выездной поединок, а поставить на их победу можно по коэффициенту 2.08.

Победа «Олимпика» оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Олимпик» является главным неудачником чемпионата, если брать игры за последний месяц. Команда давно не может набрать очки и не радует болельщиков и руководство своей игрой. Коллектив опускается все ниже и ниже, а отрыв от зоны вылета составляет четыре очка. В прошлом туре «Олимпик» проиграл «Десне» (0:2), а немного ранее крупно уступил «Ворскле» (0:3).

«Колос» продолжает борьбу за участие в Лиге Европы. Команда несколько матчей не проигрывает, теперь клуб отстает от четвертого места всего на три очка. Клубу необходимо побеждать практически во всех оставшихся поединках, чтобы иметь шансы на попадание в квалификацию еврокубков. Две последние игры «Колоса» закончились ничьей с «Минаем» (0:0) и важной победой над «Зарей» (1:0).

Информация для ставок

• «Олимпик» проиграл семь поединков подряд

• «Колос» не проигрывает уже четыре матча подряд

• Четыре из пяти последних выездных матчей «Колоса» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

• Матч первого круга между командами закончился победой «Олимпика» (2:1)

Прогноз

«Колос» выглядит гораздо предпочтительнее хозяев на данный момент, клуб набрал хорошую форму. К тому же команда борется за попадание в еврокубки, поэтому предельно мотивирована на результат. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Мелбет.