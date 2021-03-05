«Осасуна» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.03.2021)

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05 марта 2021, 05:47

«Барселона» сыграет в гостях с «Осасуной» в рамках очередного тура испанской Примеры. «Сине-гранатовые» недавно выиграли в дополнительное время матч Кубка Короля с «Севильей», возможно, это будет шанс для «Осасуны». Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Барселону» явным фаворитом поединка, на победу гостей можно поставить за 1.60. Победа «Осасуны» представлена коэффициентом 5.40. Также можно поставить на ничейный исход за 4.30.

Форма команд

«Осасуна» в этом сезоне Примеры занимает 12-ю строчку в таблице. Клуб забил 30 мячей и пропустил 37 голов. В активе у команды 28 очков. «Осасуна» выиграла 7 поединков, столько же сыграла вничью, проиграв в 11 встречах.

«Барселона» расположилась на второй строчке в турнирной таблице Примеры с 53 баллами в активе. Несмотря на то, что у каталонцев равное количество очков с мадридским «Реалом», клуб Рональда Кумана опережает принципиального соперника по дополнительным показателям. «Барселона» выиграла 16 матчей в Примере, 5 раз играла вничью и проиграла в 4 встречах. Команда забила 55 голов и пропустила 22 раза.

«Сине-гранатовые» пробились в финал Кубка Короля, совершив камбэк в двухматчевом противостоянии с «Севильей». Каталонцы находились на поле 120 минут и наверняка очень устали.

Информация для ставок

«Барселона» не проигрывает пять матчей кряду

У «Осасуны» три победы в последних пяти матчах

«Барселона» забила 23 мяча в 12 гостевых матчах этого сезона

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что только «Барселона» сможет забить в обоих таймах, по коэффициенту 2.60. Также букмекеры рекомендуют поставить на тотал голов больше 2.5, с коэффициентом 1.62.