«Осасуна» — «Валенсия». Прогноз на матч Примеры (21.04.2021)

«Осасуна» сыграет против «Валенсии» в рамках очередного тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 21 апреля 2021 года.
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сегодня, 20:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Осасуну». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.38. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20, а на победу «Валенсии» по 3.30.
Форма команд
В этом сезоне «Осасуна» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 37 баллов. В активе команды девять побед, десять ничьих и 12 поражений. Клуб забил 27 голов и пропустил 36 мячей. В последних играх «Осасуна» играет очень хорошо, команда регулярно набирает очки и ушла в отрыв от конкурентов. «Валенсия», которая некогда считалась четвертой силой Испании, находится далеко позади «Осасуны».
«Валенсия» набрала 35 баллов и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл восемь поединков, 11 раз играл вничью и проиграл в 12 играх. В активе команды 39 забитых и 44 пропущенных мячей. В последних играх «Валенсия» редко побеждает и, как правило, чаще теряет очки. Этот клуб провалил нынешний сезон и рискует опуститься в зону вылета, если продолжит играть таким же образом.
Информация для ставок
● «Валенсия» не побеждает три игры кряду
● «Осасуна» не проигрывает шесть игр кряду
● У «Валенсии» восемь пропущенных голов в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок «обе команды забьют» по коэффициенту 1.96. Также можно поставить на точное количество голов в матче — 3 по коэффициенту 3.80. Фаворитами являются хозяева.
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