«Осасуна» — «Валенсия». Прогноз на матч Примеры (21.04.2021)

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вчера, 11:29

«Осасуна» сыграет против «Валенсии» в рамках очередного тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 21 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Осасуну». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.38. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20, а на победу «Валенсии» по 3.30.

Форма команд

В этом сезоне «Осасуна» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 37 баллов. В активе команды девять побед, десять ничьих и 12 поражений. Клуб забил 27 голов и пропустил 36 мячей. В последних играх «Осасуна» играет очень хорошо, команда регулярно набирает очки и ушла в отрыв от конкурентов. «Валенсия», которая некогда считалась четвертой силой Испании, находится далеко позади «Осасуны».

«Валенсия» набрала 35 баллов и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл восемь поединков, 11 раз играл вничью и проиграл в 12 играх. В активе команды 39 забитых и 44 пропущенных мячей. В последних играх «Валенсия» редко побеждает и, как правило, чаще теряет очки. Этот клуб провалил нынешний сезон и рискует опуститься в зону вылета, если продолжит играть таким же образом.

Информация для ставок

● «Валенсия» не побеждает три игры кряду

● «Осасуна» не проигрывает шесть игр кряду

● У «Валенсии» восемь пропущенных голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок «обе команды забьют» по коэффициенту 1.96. Также можно поставить на точное количество голов в матче — 3 по коэффициенту 3.80. Фаворитами являются хозяева.

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