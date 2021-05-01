«Пари Сен-Жермен» — «Ланс». Прогноз на матч чемпионата Франции (01.05.2021)

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вчера, 06:59

ПСЖ и «Ланс» проведут очную встречу в рамках 35-го тура Лиги 1. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Ставка на победу ПСЖ в линии букмекерской конторы Фонбет представлена коэффициентом 1.36. Шансы «Ланса» одержать победу оценены в 9.2, а заключить пари на ничью можно по котировке 5.75.

На результативность встречи букмекер предложил такие ставки: ТМ (3,5) – 1.71, ТБ (3,5) – 2.39.

Форма команд

28 апреля ПСЖ проиграл первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» на своем поле (1:2). Так парижане существенно снизили свои шансы второй раз подряд пробиться в финал ЛЧ . Во французском чемпионате действующий победитель турнира идет на втором месте, отставая от «Лилля» на один балл. В последнем туре Лиги 1 ПСЖ разобрался в гостях с «Метцем» (3:1), оформив 23-ю победу в сезоне.

У «Ланса» 56 очков и 5-я строчка в турнирной таблице Лиги 1. Команда не проигрывает на протяжении 13 туров. В последней игре лиги «красно-желтые» одолели дома «Ним» (2:1), а до этого поделили очки с «Брестом» (1:1).

Информация для ставок

ПСЖ выиграл 3 прошлых матча чемпионата, забивая в них минимум 3 гола

выиграл 3 прошлых матча чемпионата, забивая в них минимум 3 гола В 5 из 6 предыдущих матчей ПСЖ в Лиге 1 сыграла ставка на ТБ (2,5)

в Лиге 1 сыграла ставка на (2,5) В 7 прошлых гостевых матчах «Ланса» в чемпионате сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз