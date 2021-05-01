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«Пари Сен-Жермен» — «Ланс». Прогноз на матч чемпионата Франции (01.05.2021)

вчера, 06:59

ПСЖ и «Ланс» проведут очную встречу в рамках 35-го тура Лиги 1. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.395.478.08
Лига Ставок 1.40 5.20 7.40
Фонбет Live! 1.32 5.60 9.00
Мелбет 1.37 5.38 8.74
1XBET 1.29 8.30 4.90
BetBoom 1.34 5.37 8.31

Ставки букмекеров

Ставка на победу ПСЖ в линии букмекерской конторы Фонбет представлена коэффициентом 1.36. Шансы «Ланса» одержать победу оценены в 9.2, а заключить пари на ничью можно по котировке 5.75.

На результативность встречи букмекер предложил такие ставки: ТМ (3,5) – 1.71, ТБ (3,5) – 2.39.

Форма команд

28 апреля ПСЖ проиграл первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» на своем поле (1:2). Так парижане существенно снизили свои шансы второй раз подряд пробиться в финал ЛЧ. Во французском чемпионате действующий победитель турнира идет на втором месте, отставая от «Лилля» на один балл. В последнем туре Лиги 1 ПСЖ разобрался в гостях с «Метцем» (3:1), оформив 23-ю победу в сезоне.

У «Ланса» 56 очков и 5-я строчка в турнирной таблице Лиги 1. Команда не проигрывает на протяжении 13 туров. В последней игре лиги «красно-желтые» одолели дома «Ним» (2:1), а до этого поделили очки с «Брестом» (1:1).

Информация для ставок

  • ПСЖ выиграл 3 прошлых матча чемпионата, забивая в них минимум 3 гола
  • В 5 из 6 предыдущих матчей ПСЖ в Лиге 1 сыграла ставка на ТБ (2,5)
  • В 7 прошлых гостевых матчах «Ланса» в чемпионате сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

У ПСЖ не осталось права на ошибку в чемпионате Франции, где команде нужно выигрывать все оставшиеся матчи. Но «Ланс» сейчас находится в превосходной форме, демонстрируя результативную игру в атаке. Предлагаем рассмотреть ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.7 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.49 2.14 1.79
Лига Ставок 2.49 1.54 1.97 1.85
Мелбет 2.69 1.49
1XBET 4.40 1.18 1.72 2.05 2.05 1.78
BetBoom 4.58 1.20 2.58 1.51 2.02 1.81
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shlomo
shlomo
вчера в 08:53
Парижане не проиграют....
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