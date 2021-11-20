«Порту» — «Фейренсе». Прогноз на матч Кубка Португалии (20.11.2021)

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20 ноября 2021, 11:38

На стадии 1/16 финала Кубка Португалии «Порту» на стадионе «Драгау» примет «Фейренсе». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров с прогнозом на поединок, который состоится 20 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерского сервиса Фонбет не сомневаются, что «Порту» оформит победу в этой игре. Ставки с таким условием принимаются по мизерному коэффициент 1.13. Для сравнения ничья в матче идет за 8.10, а на победу «Фейренсе» можно поставить по коэффициенту 21.00.

Букмекеры также считают, что в этой игре будет суммарно забито минимум три гола. Ставки на ТБ (2,5) мячей идут в линии по коэффициенту 1.49, ТМ(2,5) – 2.44.

Форма команд

На перерыв, который был связан с матчами сборных, «Порту» ушел на серии из трех матчей без поражений. Последнее фиаско команда потерпела в Кубке лиги Португалии, где она сенсационно уступила «Санта-Кларе» (1:3). После этой встречи «драконы» смогли победить в чемпионате страны «Боавишту» (3:1) и ту же «Санта-Клару» (3:0), а в Лиге чемпионов «Порту» разделил очки на выезде с «Миланом» (1:1).

«Фейренсе», который представляет вторую португальскую лигу, на предыдущей стадии Кубка страны смог пройти «Насьонал». Клуб обыграл соперника по итогам дополнительных таймов (3:1), а основное время поединка завершилось вничью (1:1). В текущем розыгрыше Второй лиги футболистам «Фейренсе» удалось одержать семь побед в 11 турах. Команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 22 очка, а в последней игре чемпионата была оформлена гостевая победа над «Академико Визеу» (2:0).

Информация для ставок

«Порту» побеждал соперника в 4 прошлых очных встречах

«Порту» забивал ровно два гола в 4 предыдущих играх против «Фейренсе»

В 5 очных встречах соперников на поле «Порту» выигрывала ставка ТМ(3,5)

Прогноз

У «Порту» впереди важный матч Лиги чемпионов в гостях у «Ливерпуля». Предполагаем, что в игре Кубка Португалии хозяева могут использовать ротацию, чтобы потратить меньше сил. Учитывая это, а также статистику очных встреч соперников, предлагаем ставку на победу «Порту» и ТМ(4,5) голов, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.60.